“Me quiero morir”: Shocker revela las razones de sus adicciones

Luego de seis meses rehabilitándose en el centro contras las adicciones Clínica Baja del Sol, en Culiacán, Sinaloa y propiedad del exboxeador Julio César Chávez, el luchador Shocker está de regreso y en entrevista con RÉCORD reveló cómo fue su estancia en aquel lugar y los motivos por los que perdió varias caídas ante el alcohol y las drogas.

El conocido por todos como ‘1000% Guapo’ aceptó sentirse avergonzado de las escenas que circulan en redes sociales donde se le ve haciendo desmanes mientras está bajo el efecto de alguna sustancia y reveló que una de las razones por las que tuvo una fuerte recaída en las adicciones es porque simplemente ya no quería vivir.

“Hubo muchos momentos fuertes, como el pasar un cumpleaños dentro de la clínica, el darme cuenta de los errores que había cometido, de lo vergonzoso que es todas esas escenas que vemos en las redes sociales y el verlas yo, ya en mis cinco sentidos, en mi estado de consciencia, ¡no manches!, qué estaba haciendo, ¿por qué permití hacerle tanto daño a Shocker, a Jair?, si yo siempre había cuidado mucho mi imagen.

“De un tiempo para acá yo empezaba a estar molesto porque yo no quería rehabilitarme, yo le había perdido el amor a la vida, por varias cosas que te das cuenta: robos, abusos de confianza, cosas que te hieren y esas cosas no son así, llega un momento en el que uno dice ‘me quiero morir’”, contó Shocker en entrevista con El Planchitas.

Jair Soria, nombre real de Shocker, fue más allá y detalló cuáles fueron los factores que lo tenían hundido en una depresión, de la cual buscó escapar refugiándose en el consumo de alcohol y drogas.

“Yo estaba molesto con ciertas personas que estaban involucradas en mi vida, pasaron cosas personales como el fallecimiento de mi padre, mi lesión, el que haya perdido mi negocio, que me diera cuenta que estuvo involucrada mucha gente que me robó, fue una decepción. Aparte, cuando uno comienza a consumir alcohol y drogas son gustos culposos, porque sabes que está mal, es un placer pasajero, pero uno lo busca y llega un momento en el que empiezas a hacer cosas que están fuera de sí. Yo sentía que Shocker ya había desaparecido, que ya me lo había acabado.

“Me arrepiento de no haberme recuperado antes, pero a lo mejor, si tú me lo hubieras ofrecido hace 10 años te hubiera mandado al diablo, es la verdad, pero sí me arrepiento de no haberme recuperado y no haber hecho caso”, sentenció el luchador mexicano.

