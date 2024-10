Shocker revela tras su salida de la clínica contra las adicciones: “Tengo miedo a volver a caer”

El luchador Shocker ha salido de la clínica de rehabilitación contra las adicciones en la que estuvo internado los últimos seis meses en Culiacán, Sinaloa, propiedad del exboxeador Julio César Chávez, y en una de sus primeras entrevistas, el apodado ‘1000 % Guapo’ reveló a RÉCORD que tiene miedo a recaer en el consumo de drogas porque no quiere volver a sufrir ni exhibirse como en ocasiones anteriores.

“Tengo miedo a volver a caer… no quiero volver a sufrir. No quiero volver a ver a mi hija sufrir, pero principalmente, yo no quiero volver a perder lo que tengo el día de hoy: ese amor por mí mismo, esa tranquilidad que siento, esa paz, esa armonía que siento conmigo mismo, digo, y no crean que soy toda espiritualidad, pero sí me siento diferente”, comentó el gladiador en entrevista con El Planchitas.

Cuestionado sobre si también tiene miedo a morir, ya que en la última ocasión que fue detenido, en abril pasado, fue acusado de causar destrozos en un hotel de Oaxaca e intentar quitarse la vida mientras estaba bajo los efectos de alguna sustancia dañina, el exluchador de empresas como CMLL y Triple A aseguró no temerle a la muerte.

“No le tengo miedo a la muerte porque no voy a vivir aterrado toda la vida, tengo miedo a recaer, a volver a consumir drogas porque no es agradable que te vean así. Yo no tengo que vivir bajo una máscara, por eso tengo miedo, pero sé que no voy a recaer, sé que hay cosas más importantes en la vida que alcohol y drogas.

“A la muerte no se le debe tener miedo, todos llegamos a este mundo para morir, polvo eres y en polvo te convertirás. No sabes cuándo te puede llegar, un día te puedes ir a dormir y ya no despertar y no te vas a dar cuenta, puedes andar en la calle, puede haber un accidente, te pegan y te matan y no te vas a dar cuenta, por eso prefiero vivir el día lo mejor que puedo”, agregó Shocker.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Netflix agrega a la plataforma los primeros tres eventos de WWE