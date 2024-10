‘¿Quién mató a Shocker?’, el documental que exhibirá la vida del luchador y sus adicciones

‘¿Quién mató a Shocker?’, ese es el nombre del documental que está próximo a estrenarse y en el que se habla de la vida, tanto arriba como abajo del cuadrilátero, del famoso luchador mexicano, quien pasó de ser una figura en empresas como el CMLL y Triple A, a un personaje de escándalos por culpa de sus adicciones, que incluso hoy lo tienen internado en una clínica de rehabilitación.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, Alejandro Carper, director de esta película, nos contó más detalles sobre su obra, la cual comenzó a grabarse desde 2019 y como parte de un trabajo de su escuela de cine, pero terminó convirtiéndose en horas y horas de filmación en las que se puede ver tanto al Shocker luchador, como también a Jair Soria, el hombre que le da vida al personaje, y el cual en la vida misma sostiene una lucha más fuerte con sus problemas personales y las adicciones.

“Sucede que como en muchas infancias, yo crecí viendo a Shocker en la televisión. Yo reconecto con Shocker en 2018 cuando veo el documental que se llama ‘Lucha México’ y yo a la par estaba iniciando en la escuela de cine. Shocker siempre fue mi luchador favorito y por ahí de 2019 yo tenía que filmar un proyecto de tesis, quería hacer algo con Shocker, estuve buscándolo meses y por esos años era otra perspectiva la que tenía Shocker, podía ocultar algunas cosas, entonces me echaban mentiras, de que estaba en un descanso, hasta que evidentemente me di cuenta de que estaba anexado.

“Cuando sale de uno de sus anexos en 2019, lo conozco y le propongo el proyecto, por esos años él tenía un mánager y empezamos a planear una historia, que era la historia de cómo había su quijada sufrido esta lesión y cómo tenía él un plan de operarse, luchar contra Diamante Azul y apostar una cabellera, esa era la historia de la película”, recordó el director Alejandro Carper.

Un documental que terminó siendo un homenaje para Shocker

Este documental tiene un valor especial para Alejandro Carper ya que ‘¿Quién mató a Shocker?’ se terminó convirtiendo en un homenaje para el gladiador que es su ídolo en la lucha libre desde niño, pero también le permitió hacerse amigo de Jair Soria, a quien apoyó y ayudó en esos momentos más difíciles, cuando sus adicciones lo tenían contra las cuerdas.

“Cuando yo iba a verlo, había momentos en los que no iba a suceder película pronto, pero a lo mejor iba a ver si ya había comido, si estaba bien, si necesitaba algo. Él trabajó con mucha gente y obviamente sus problemas de salud y de adicciones hicieron que toda esa gente se fuera yendo, siempre terminaba peleándose con alguien por alguna razón, entonces entendía la manera de trabajar con él: mucho respeto, mucha empatía.

“Entender que ya no era una persona normal, entre comillas, con quien puedas debatir una situación en igualdad de condiciones, él es una persona que en sus facultades mentales muchas veces estuvo mermado y a veces nos falta esa empatía de no entender que él no está bien por muchas razones, entonces cuando la gente se le pone al tú por tú vienen muchos conflictos”, agregó.

Shocker es productor ejecutivo de ‘¿Quién mató a Shocker?’, sin embargo, el director del documental Alejandro Carper dice que el éxito se alcanzará una vez que el luchador salga de la clínica de rehabilitación en la que está internado en Culiacán, y disfrute el estreno comercial de la obra inspirada en su vida.

“Le diría (a Shocker) que lo logramos, que estoy orgulloso de él y toda la vida voy a estar agradecido con él por confiar en mí para contar su historia y además esa parte de su historia (su problema con las adicciones) que es muy complicada, que necesita mucha sensibilidad porque hay que humanizar a Jair, hay que humanizar a Shocker, y es complicado, después de tantas cosas malas que han pasado, lograr que genere empatía.

“El triunfo de la película no va a suceder hasta que él esté con nosotros disfrutando de un estreno comercial. Él tiene que estar bien, es su éxito, es su película, es su vida, son sus fracasos y sus ascensos. De mi parte siempre hubo todo el amor y el compromiso para que su historia se contara de la manera en que yo sentí que el público necesitaba verla; pasa con muchas biografías en el cine que se vuelven como oficialistas, como que hay carta de qué se puede decir y qué no se puede decir, y él (Shocker) confió totalmente en que si la historia tenía que decir esto, si tenía que salir una cosa por alguna razón, era por necesidad de la película y no de cuidar su imagen”, concluyó.

Así podrás ver el documental ‘¿Quién mató a Shocker?’

El documental ‘¿Quién mató a Shocker?’ se estrenará por primera vez para el público este 12 y 13 de octubre a las 8:00 PM, en la Cineteca Nacional, como parte de la 19a. edición del Festival Internacional de Cinedocumental de la Ciudad de México (DocsMX), el cual se llevará a cabo del 10 al 20 de octubre.

Para poder ver la película hay que estar atentos a la página oficial de docsmx.org, en donde se pondrán a la venta los boletos.

