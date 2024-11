La maldición de La Parka (Parte II)

El tema de la maldición de La Parka y su muerte que ya desde hace años les vengo contando y que la semana pasada retomé en mi columna, hizo ruido, al grado de que hoy les traigo nuevos detalles que me contaron personas muy cercanas al fallecido luchador.

Y es que como toda leyenda urbana, cada quien tiene una versión diferente de los hechos y todas son válidas, pues lamentablemente el protagonista de la historia, en este caso La Parka, ya no está para contarnos qué fue lo que pasó exactamente.

Una de las principales discrepancias que me encontré después de destapar el tema, es que mientras algunos testigos me confirman que fue en la Arena López Mateos de Tlalnepantla en donde La Parka recibió la piedra maldita de aquel brujo, otros me juran que fue en la Arena Naucalpan, también en el Estado de México.

Lo cierto es que donde haya sido, me dicen que el hombre sí tenía un mensaje para Chuy ya que al momento de extender la mano y entregarle la piedra le dijo: "Ahí te mandan eso y aunque la tires, ya la recibiste, soy el 'Güero Santero' de acá y lo que se te ofrezca, Parka".

Ese hombre llevaba por nombre Aarón, apodado el 'Güero' y era común verlo como aficionado en la Arena Naucalpan, lo describen como un señor raro, que casi siempre andaba 'tomado' y que incluso no sólo a La Parka, también se acercó a otros luchadores a entregarles cuarzos en diferentes ocasiones.

Sin embargo, pasó algo muy extraño, ya que así como a La Parka le comenzaron a suceder cosas raras después de recibir esa piedra maldita, al hombre que se la dio y que se presentó como santero, también le empezó a ir mal y a vivir situaciones anormales, como por ejemplo sufrir la amputación de un pie. Es más, testigos de este misterioso evento me aseguran que tiempo después de que La Parka murió, el hombre que le entregó la piedra maldita también perdió la vida. ¡¿Increíble, no les parece?!

Pero ahí no acaba todo, ya que como les dije desde un inicio, tengo nuevos detalles sobre este misterio de la muerte de La Parka y la dichosa piedra maldita que le entregaron un mes antes del fatídico accidente que sufrió en la Arena Coliseo de Monterrey, el cual a la postre le provocaría complicaciones de salud que lo llevaron a la Arena Celestial.

Y es que, ¿qué pensarían si les digo que La Parka se fue de este mundo creyendo que fue un compañero luchador quien lo 'trabajó' con brujería para ocasionarle la muerte?

Así como lo leen, personas muy cercanas a Chuy me cuentan que días después del accidente en Monterrey, hasta el Hospital Oca de aquella ciudad llegó a visitarlo el luchador Alebrije, que en su momento también personificó a Máscara Sagrada en Triple A.

Su visita, lejos de alegrar a La Parka, lo inquietó, ya que según les dio a entender a sus familiares, llevaban años sin hablar e incluso no tenían una buena relación por un desencuentro que tuvieron durante su etapa en la Caravana Estelar, por lo que Chuy estaba convencido que Alebrije era quien lo quería "chingar" y su visita, que se repitió un par de ocasiones más, sólo era para cerciorarse que su estado de salud seguía siendo grave.

Y ustedes ¿qué opinan? ¿Creen que La Parka murió por una maldición o es una siempre leyenda urbana? Por mi parte y a menos de que surja algo extraordinario, hasta aquí dejaré el tema, ya es tiempo de dejar descansar en paz a nuestro admirado Chuy.

