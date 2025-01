Penta El Zero Miedo une a WWE con Triple A

Pues ya está, será cuestión de semanas, días o incluso el próximo 6 de enero cuando WWE debute en Netflix que la empresa anuncie la llegada a su roster del luchador mexicano Pentagón Jr.

Sin embargo, hoy les voy a revelar detalles del nombre que utilizará y qué tiene que ver Triple A con eso.

Pero vámonos por partes porque primero les voy a contar que así como a todo mundo, en especial a los mexicanos, nos está generando sorpresa el empuje y rapidez con la que WWE quiere debutar a Penta, al propio luchador le está pasando lo mismo, ya que de muy buena fuente me enteré que el plan original que le había presentado la empresa era debutarlo a mediados del 2025 o incluso hasta el segundo semestre del año, para así introducirlo junto a su hermano Fénix, una vez que éste termine su contrato con AEW.

Ahora bien, respecto al nombre que utilizará el originario de Ecatepec en la compañía liderada por Triple H, semanas atrás les conté de varios nombres de personaje que había solicitado registrar mediante su empresa ZERO MIEDO CORP en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), y echando un ojo a la información pública de esta agencia me encontré con que el trámite que está más adelantado, cuya más reciente actualización es de apenas el pasado 9 de diciembre, es para el nombre de Penta El Zero Miedo, por lo que es probable que ese sea el que utilice para luchar en WWE.

¿Y en todo esto qué tiene que ver Triple A? La aparición de Pentagón Jr. en la última función que tuvo la Caravana Estelar en el Gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México no fue nada más porque sí, hubo un por qué, pues como dicen por ahí "favor con favor se paga".

En WWE quieren que el nombre del personaje del luchador mexicano lleve la frase Cero Miedo, Zero Miedo, OM o como se les ocurra decirlo, ya que en Estados Unidos no lo tienen tan identificado como Pentagón Jr. o Penta.

¿Y qué creen? En Gringolandia la propiedad de Cero Miedo era de Lucha Libre FMV LLC, compañía fundada por Triple A y otros socios cuando se produjo el programa de televisión Lucha Underground, en el que justamente Pentagón Jr. se dio a conocer al mundo.

Lo mismo sucede en México, la marca Pentagón Jr. le pertenece a Triple A con vigencia hasta 2027, mientras que la de Cero Miedo será suya hasta 2026 y en automático tienen derecho de renovar ambas por otros 10 años.

Por otra parte, estas 'coincidencias' que en cierto modo unen los caminos de Triple A y WWE refuerzan la información que les adelanté desde septiembre pasado en este mismo espacio, sobre una posible alianza entre ambas empresas para 2025.

Es más, hoy les puedo revelar que fuentes muy confiables que han estado en ambas empresas me han confirmado que hay negociaciones entre Triple A y WWE, ¿para qué?, todavía no está claro, pero "de que hay algo, hay algo" y la aparición de Penta El Zero Miedo en la función de la Caravana Estelar, así como el nombre del personaje que utilizará en Estados Unidos no son casualidad.

La Hiedra está demanda y no puede luchar en WWE

Y ya que estamos en WWE, por ahí vi que hace unos días se hizo viral una información que sugería un interés de la empresa estadounidense por contratar a La Hiedra. ¿Será? En lo personal no considero que la luchadora mexicana tenga el nivel, además, no es que últimamente haya destacado por éxitos en Triple A que provocaran que desde Estados Unidos voltearan a verla.

Ahora bien, en todo caso de que por ahí ocurriera el milagro y ese supuesto interés resultara ser cierto, de una vez les adelanto que La Hiedra no podría luchar en WWE.

¿Por qué? Pues no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselos que por ahí me enteré que hay una demanda en México contra La Hiedra y Sansón de parte de Stephanie Vaquer por el presunto delito de amenazas y difamación. Todo esto surgido por aquella campaña que justamente hace un año, en diciembre de 2023, llegó hasta el Zócalo de la Ciudad de México y hasta una mañanera del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se denunció un supuesto tráfico de influencias en favor de la luchadora chilena en el caso que sigue abierto contra su expareja y luchador Cuatrero (hermano de Sansón y cuñado de La Hiedra), quien está en prisión desde marzo de 2023 por presunto intento de feminicidio contra ella.

De hecho, en esa campaña, que incluyó marchas, mensajes en redes sociales y declaraciones para diferentes medios de comunicación, también se hizo referencia de manera discriminatoria a la nacionalidad de Stephanie Vaquer, aspecto que fue considerado en la demanda.

De tal modo que, en el remoto caso de que WWE quisiera contratar a La Hiedra, la empresa deberá tomar en cuenta que por un tema legal ésta no puede estar cerca de Stephanie Vaquer, quien de paso hay que decirlo, está considerada por la compañía como una superestrella en potencia, que seguramente en 2025 estará llegando al main roster para competir por algún campeonato y convertirse en uno de los rostros principales de la división femenil.

