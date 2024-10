Lo prometido es deuda y hoy les traigo la segunda parte de la problemática e inconformidades de trabajadores que hay al interior del Consejo Mundial de Lucha Libre, un tema que me di cuenta hizo bastante ruido en el medio luchístico, así que ahí les va otro dulcesito para que tengan de qué hablar, mis "generadores" de contenido.

Podrán o no creer en mi información, considerar que esos 2 mil pesos que mencioné son mucho o poco dinero como sueldo para un camarógrafo, pero lo cierto es que una semana después nadie ha podido desmentirme y seguirán sin poder hacerlo, porque los problemas dentro del CMLL son reales.

Ahí les va: mi fuente al interior del Consejo me contó sobre dos recientes injusticias que sufrieron trabajadores de producción del CMLL. La primera fue con un Ingeniero de Audio, a quien, por cometer un error en su trabajo, como todos alguna vez lo hemos cometido, lo obligaron a trabajar tres fechas, es decir, tres funciones del Consejo Mundial ¡sin goce de sueldo! ¿Les parece eso justo?

La otra situación tuvo como protagonista a un conocido de todos nosotros, el mismísimo Leobardo Magadán, histórico narrador de lucha libre, compañero en el micrófono infinidad de veces del Dr. Alfonso Morales (Q.E.P.D.) y ya con muchos años trabajando para la 'seria y estable', a quien lo castigaron varias semanas sin darle llamados para funciones (obviamente si no trabaja, no cobra), únicamente porque alguien fue de comunicativo, por no decir chismoso, a decirle a los jefes que había trabajado por fuera como anunciador en una función donde participaron exluchadores de Triple A, y con eso de que en el CMLL son tan cuadrados, pues lo dejaron sin chamba unas semanas. ¡Qué bárbaro, Magadán!

Súmenle a esas dos situaciones que, según me dicen, varias personas que trabajaban en el staff técnico fueron despedidas de manera injusta, señalando como el responsable de esta decisión a Armando Padilla, encargado del departamento de producción en el CMLL, quien está respaldado por Catalina Beltrán, mejor conocida en los pasillos de la Arena México como Caty, de quien según me cuentan goza de mucho poder dentro de la empresa porque es la segunda al mando, únicamente por debajo de Salvador Lutteroth Lomelí, el jefe de jefes actual.

¿QUÉ LUCHADOR SERÁ LA NUEVA PARKA?

Se los dije hace semanas: Triple A sacaría una nueva versión de La Parka y hace unos días lo confirmó mediante un video que publicó en redes sociales, el cual muestra fragmentos de material grabado hace muchos años por Chuy (Q.E.P.D.), así que ni crean que analizándolo en cámara lenta darán con quién es la nueva tilica y flaca.

A ver, vamos por partes... A muchos les pudo gustar o no la decisión de Triple A, pero entiendan: la lucha libre es más que un deporte espectáculo, más que cultura mexicana, la lucha libre es negocio y para la Caravana Estelar el personaje de La Parka significa mucho dinero, ¿o por qué creen que siguen utilizando su imagen para comerciales de perfumes, tenis, telefonía, videojuegos, bebidas y demás? No es lo mismo para los patrocinadores tener la imagen de La Parka que la de cualquier otro luchador. Chuy, el hombre que le dio vida a La Parka durante muchos años, está muerto, pero el personaje de La Parka no y Triple A lo seguirá explotando hasta que se pueda, nos guste o no.

Sobre quién será el luchador que porte la nueva versión de La Parka sigo investigando, algunas fuentes al interior de Triple A ya me dieron algunos nombres, pero otras me dicen que la empresa todavía no lo decide, pues podría ser uno o incluso varios gladiadores quienes lo porten, la única condición es que sea un luchador alto y corpulento, así es que denme unos días más para confirmar.

Por último, no me la pidieron, pero mi recomendación para Triple A es que esta nueva Parka sea ruda o al menos tenga una diferencia en su estilo de luchar y de vestir, se tiene que desmarcar de la versión de Chuy y hacer su propio camino, y un ejemplo claro de que esta idea sí puede funcionar es Pentagón Jr., el único capaz de vencer la maldición de los Pentagones y quien encontró la llave al éxito cambiando el tradicional estilo del personaje.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿VUELVE LA PARKA? TRIPLE A COMPARTE UN VIDEO DEL POSIBLE REGRESO DEL ICÓNICO LUCHADOR