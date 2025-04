‘Chaco’ Giménez se burla de América: “No hacía falta ver el partido, sabias que Pachuca iba a ganar”

No cabe duda que a pesar de estar retirado, Christian Giménez sigue viviendo el futbol a flor de piel y no pretende ocultarlo en su ahora etapa como analista en Fox Sports. Durante la más reciente emisión de La Ultima Palabra, ‘Chaco’ Giménez se enfrascó en una acalorada discusión con el ´Pollo’ Ortiz, esto a consecuencia de la victoria de Pachuca sobre América.

Christian Giménez, analista de Fox Sports y exjugador de Pachuca | IMAGO7

Luego de un par de minutos de discusión sobre el duelo entre Tuzos y Águilas, ‘Chaco’ Giménez soltó un comentario de burla dirigido al ‘Pollo’ Ortiz pero que muchos aficionados del América se sintieron aludidos, pues haciendo referencia a que este partido no tuvo transmisión por televisión, Giménez ironizó mencionado que no era necesario ver el partido, pues él sabía que Pachuca iba a ganar por la paternidad que tienen sobre América.

"NO HACÍA FALTA VER EL PACHUCA-AMÉRICA PORQUE SABÍAS QUIEN IBA A GANAR" 😁@chaco_81 destacó la victoria de los Tuzos en la J14 y se dirigió a @RaoulPolloOrtiz.#LUP pic.twitter.com/seB36PwST2 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 6, 2025

“No hacía falta ver el partido, sabían quién iba a ganar (Pachuca)” dijo Christian Giménez entre risas.

‘Pollo’ Ortiz le recuerda la Final del 2013 a ‘Chaco’ Giménez

Ante la clara burla de Christian Giménez hacía el América, ‘Pollo’ Ortiz decidió seguir la tónica de la discusión y le ‘pegó’ al Chaco en uno de los episodios más dolorosos en su carrera como futbolista, mencionándole aquella Final del 2013 entre América y Cruz Azul que perdió La Máquina de una manera inverosímil y que tenía a Giménez en la cancha como protagonista.

“A mí no se me olvida, pero tu no te quieres acordar de otra, 26 de mayo, lo tengo tatuado, hermano”, declaró Raúl Ortiz.

