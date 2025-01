¿Rush y Dralístico castigados por AEW? ¡No pasa nada!

Por ahí vi que anda circulando una información relacionada a un supuesto castigo que AEW aplicó a los luchadores mexicanos Rush y Dralístico, por una dizque conducta violenta.

La nota llega desde Estados Unidos y fue reportada por el medio Fightful Select, pero como aquí no somos canales de YouTube ni páginas de Facebook que literal copian y pegan información, me di a la tarea de investigar y hoy les traigo lo que en realidad sucedió con La Facción Ingobernable.

Todo surge el pasado mes de octubre durante una grabación de AEW Rampage, en la que, para culminar su lucha de parejas, Rush, que llevaba de compañero a The Beast Mortos (Taurus el original, para los cuates), aplica sus clásicas patadas finales a Richard Holliday, pero éste como si fuera un novato, ni las manitas metió y se llevó un tremendo golpazo en el rostro que lo dejó seminoqueado sobre el ring.

Hasta ahí, todo normal, gajes del oficio y si a Holliday no se le ocurrió protegerse o desconocía lo recio que es Rush arriba del cuadrilátero, pues muy su bronca.

Sin embargo, de acuerdo al reporte de Fightful Select, hubo una cierta tensión con Rush y Dralístico porque "se pusieron físicos con Holliday mientras un médico lo estaba revisando". Siendo esta la razón por la que supuestamente Rush y Dralístico fueron castigados por AEW, y es que si bien es cierto que descartaron a La Facción Ingobernable para participar en la lucha por el Campeonato Mundial de Parejas que se disputó en el evento Full Gear, la historia no es como la cuentan.

Por principios de cuentas, es mentira que los luchadores mexicanos hayan agredido a Holliday mientras lo estaba atendiendo un médico... ok, a mí no me crean, pero en esta ocasión existe un video publicado en YouTube que muestra exactamente tanto las patadas en el rostro que Rush le conectó a su rival, como también la intervención posterior de Dralístico, quien al subir al ring hace su 'chamba' y 'patea' a Holliday que sigue en la lona, ya atendido por dos trabajadores de la empresa, aparentemente parte del staff.

Sin embargo, si ustedes analizan bien ese video, se puede observar perfectamente que Dralístico cuida a su rival e incluso no hace contacto con él, descartando alguna agresión anormal y manteniendo vivo en todo momento el famoso kayfabe.

Sobre lo que pasó en backstage, en esta ocasión le haré caso a los puritanos de este deporte espectáculo y respetaré lo sucedido, no daré detalles, sólo les puedo asegurar que de acuerdo a lo que me contaron testigos, los Muñoz se defendieron de una injusticia y como buenos mexicanos no se rajaron, y es que se dice que ésta no ha sido la única vez que le han puesto carácter y han confrontado a quienes han tratado de sobajarlos. Porque a ver, no nos hagamos, los gringos son racistas y no dudaría que, así como alguna vez lo sufrió Alberto del Río en WWE o más luchadores en empresas estadounidenses, actualmente los mexicanos que están en AEW no están siendo valorados como se debe, únicamente por su nacionalidad, así es que, aunque parezca una opinión poco popular, aplaudo que Dralístico y Rush no se dejen humillar por nadie.

Ahora bien, sobre el dichoso castigo que tanto se ha manejado, les puedo decir que es totalmente falso, mis fuentes al interior de AEW me aseguran que, aunque por el momento tanto Rush como Dralístico no han sido programados para luchar, la relación con ellos está bien y en cualquier momento aparecen de nuevo, pues cabe recordar que aún tienen contrato y este no acaba, sino hasta dentro de dos años.

