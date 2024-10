Triple A y Televisa tienen un plan

¿Y si Triple A vuelve a Televisa?

¡Qué pasó, mis Planchifans! Un gusto saludarlos una vez más en éste, su bonito espacio donde podrán enterarse de los chismecitos más calientitos de la lucha libre y el que hoy les traigo es el posible regreso de Triple A a la que por muchos años fue su casa: Televisa.

Como seguramente ustedes lo vieron, la semana pasada elementos estelares de la Caravana como Alberto 'El Patrón', Octagón Jr. y hasta el mismísimo Konnan anduvieron en una gira de medios por Estados Unidos, específicamente en los estudios de Univisión, yendo casi casi que a todos los programas.

Esa situación podría ser normal si tomamos en cuenta que desde hace unos meses las funciones de Triple A son transmitidas por Unimás para la Unión Americana, que es un canal alternativo de Televisa-Univisión. Sin embargo, recuerden lo que siempre les digo: en la lucha libre nada es coincidencia, todo pasa por algo.

Me cuenta mi oreja chismosa en la televisora de Chapultepec que no sería descabellado que esta alianza que tiene AAA y Televisa en Estados Unidos pueda extenderse a México, lo que permitiría volver a ver las luchitas de la Caravana Estelar con los televisos e incluso llegar a plataformas como VIX o TUDN.

Y es que a ver, aquí se están alineando varios factores. Para empezar Triple A está casi que olvidada en TV Azteca, pues luego de que en 2019 ambas empresas anunciaron su alianza con bombos y platillos, buscaron un horario para que las luchas formaran parte del clásico Viernes Botanero con los partidos de futbol de la Liga MX y luego probaran con otros días y horarios de transmisión, me terminaron mandando las funciones de la Caravana Estelar a competir con los infomerciales del Dr. Simi en la madrugada. Actualmente, las luchas de AAA pasan por el canal alternativo A+, pero a este paso pronto solo las programarán para pasarse por TV Azteca Guatemala.

Por otra parte, en Televisa nuevamente están impulsando y dándole difusión a la lucha libre, algo que se dejó de hacer hace unos años cuando Juan Carlos 'La Bomba' Rodríguez, actualmente mandamás de la Federación Mexicana de Futbol, era la voz cantante en el área de Deportes tanto en Univisión para Estados Unidos, como en Televisa y en este entonces TDN (hoy TUDN) para México.

Si lo han notado, ya es cada vez más común que en los diferentes programas de la televisora aparezcan como invitados luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es la empresa de la cual actualmente transmiten sus funciones para México. Incluso, me cuentan que por los pasillos de Televisa también se ha podido ver a luchadores de Triple A, quienes han acudido a grabar promocionales, por ahora solo para las transmisiones que van a Estados Unidos, pero quién sabe más adelante...

Un último factor a considerar es que Triple A necesita de la televisión abierta y aunque actualmente también tiene un acuerdo con Multimedios, la realidad es que su alcance a nivel nacional es muy poco. Esta necesidad de que el producto de la Caravana Estelar sea visto por millones y millones de personas en el país no solamente es para que sus luchadores ganen popularidad o por presumir un alto raiting, se necesita para que consigan más y mejores patrocinadores que decidan invertir su dinerito en la empresa luchística. Es importante acotar que aquí existe un factor extra en favor de AAA y ese es que uno de sus actuales referentes es ni más ni menos que el director de talento Latin Lover, que para quienes no lo sepan, tiene buena relación y mejores contactos dentro de Televisa gracias a los programas en lo que trabajó hace unos años, así que no descarten que él también podría influir para que Triple A regrese a la que fue su casa por 27 años.

