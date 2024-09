Triple A y WWE traen sus ondas, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas

¡Ey, ey! ¿Me extrañaban? Pues, mis queridos Planchifans he vuelto y nada más y nada menos que con el respaldo de RÉCORD, el medio deportivo más importante de México, en donde, a partir de esta semana, cada martes podrán leer mi columna dedicada al apasionante mundo de la lucha libre.

Y para comenzar a hacer ruido, hoy les voy a hablar de la relación que están teniendo Triple A y WWE, de la cual no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.

Vamos a echar la memoria atrás y vayamos hasta el 28 de diciembre de 2022, aquel día Dragon Lee, después de ganar los títulos de parejas de AAA junto a su hermano Dralístico y frente al equipo FTR (de AEW), anunció con un micrófono y en un ring de la Caravana Estelar que había firmado con la WWE, una sorpresiva noticia que las cuentas oficiales en redes sociales de ambas empresas dieron difusión de manera coordinada, dejando en claro que ahí hubo comunicación.

Ese fue apenas el primer 'coqueteo', o como se dice ahora 'shippeo', entre AAA y WWE, pero le siguieron otros, como cuando Konnan, director creativo de la empresa mexicana, fue el encargado de dar el discurso de inducción al Salón de la Fama de WWE de Rey Mysterio Jr., en marzo de 2023.

Es más, no sé si alguna vez lo notaron, pero en varias transmisiones de AAA, de la nada el narrador Hugo Savinovich mencionó con todas sus letras el nombre de WWE, la empresa estadounidense para la que trabajó por muchos años, cuando eso antes no sucedía, de hecho, es una regla no escrita que los narradores o comentaristas no mencionen al aire el nombre de otra compañía.

Y bueno, este año ni qué decir, ¿o ustedes creen que es coincidencia que AAA supuestamente contrató en plena conferencia de prensa a una expresentadora de WWE como Quetzalli Bulnes? ¿También será coincidencia que en la reciente Triplemanía apareció John 'Bradshaw' Layfield, mejor conocido como JBL? Quien es WWE Hall of Fame y que además en días pasados también apareció en TNA Wrestling, otra empresa estadounidense que en este año consolidó una sociedad con WWE NXT para intercambiar talento.

¿También será coincidencia que Triple A eligió como nuevo Megacampeón y estandarte de la empresa a Alberto El Patrón? Quien en su etapa como Alberto del Río fue una superestrella de WWE y el luchador mexicano más exitoso en esa compañía.

O qué me dicen de Rey Mysterio Jr., quien recibió permiso de WWE (sí, tuvo que pedir permiso) para mandarle un mensaje a Psicosis (Nicho el Millonario) en la reciente Triplemanía y para ser entrevistado en el podcast de Latin Lover, director de talento de AAA. ¿También será coincidencia?

A esta historia hay que agregarle que mientras todo esto que les cuento sucedió, las empresas competencia, es decir el CMLL y AEW, tienen una alianza increíble, que ha incluido intercambio de talentos y participación en diferentes eventos que les ha servido para fortalecerse, tanto en México como en Estados Unidos.

En conclusión y a lo que quiero llegar, es que en la lucha libre no hay coincidencias, todo tiene un porqué, toda acción lleva una intención y aunque obviamente ahora mismo ninguna de las dos empresas lo va a admitir, ya estoy esperando con ansias el siguiente capítulo de esta historia que están contando, porque no hay mejor manera de esconder las cosas que ponerlas a la vista de todos.

Ya por último, les dejo otro par de chismecitos... Esta misma semana, Stephanie Vaquer se va de México a los Estados Unidos para unirse a WWE de manera oficial, por lo que su debut en NXT podría darse en este mes de septiembre. Otros dos luchadores que estarían sumándose a WWE en las próximas semanas son los originarios de Ecatepec, Pentagón Jr. y Fénix, una vez que termine su contrato con AEW. De hecho, me dicen que el Zero Miedo todavía tiene una última función programada en México para este mes y después de ello se va en definitiva a Estados Unidos, tras aceptar una irresistible oferta de WWE.

