Aguirre no es monedita de oro

Ahora sí, la cosa está que arde, y es que no es noticia que varios dueños del futbol mexicano ya externaron su malestar por todo lo que sucede con la Selección Mexicana, y no porque estén en contra del cese de Jaime Lozano, pues ahí sí había unanimidad, sino con las formas con lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer -que ya casi está firmado-.

Resulta que de las cosas que salieron en la última junta de dueños, se escuchó un “ya dejémonos de mama&%$ y pongamos a Almada”, refiriéndose a que fuera el sucesor del Jimmy en el Tri, no les diré quién lo dijo, pero supongo ya se imaginan; la idea no sólo es de un dueño, son varios quienes creen que Almada se merece una oportunidad, pero otros tantos se inclinan por el Vasco, pues creen que su forma de ser y manejo de grupo es perfecto para poner orden, y pues ese cuento parece estar ya muy leído y será anunciado en agosto.

LE JALARON LAS OREJAS A EDGAR MARTÍNEZ

Para seguirnos con temas del Tricolor de mi corazón, les cuento que quien ya recibió un regaño, y fuerte, fue Edgar Martínez, quien después de ser un “protagonista” de la Federación, cuando su labor es estar tras bambalinas y ver que todo salga perfecto, pues varios dueños externaron su molestia por cómo se han manejado algunos temas y le dijeron que deje de estar pensando en dirigir la comunicación del máximo organismo del balompié mexicano como si fuera un canal de televisión; vaya, le dejaron claro que no puede hacer su santa voluntad como sí él fuera el dueño todopoderoso, pues es un empleado más.

TIC TAC, TIC TAC

Se acuerdan que Uriel Antuna ya había empacado las maletas para irse a Atenas a seguir el sueño europeo jugando con el AEK, pues resulta que el jugador y la directiva ya empezaron a dudar y en serio, y es que todo estaba planchado, la cantidad del traspaso y el sueldo del jugador, hasta que los griegos dijeron que pagarían en pagos chiquitos como los de la tienda del tío Richie, eso no le pareció a La Máquina lo externaron y entonces... ya solo ha encontrado silencio por parte del AEK, que no ha vuelto a hacerse presente con la negociación.

La directiva celeste está más que extrañada con la actitud del cuadro europeo, pues no están acostumbrados a que les apliquen la ley del hielo; pero pues a fuerza ni los zapatos entran y tal parece que Uriel tendrá que esperar para cumplir su sueño de volver al Viejo Continente.

Y LAS CHIVAS ¿YA JUGARON?

En un abrir y cerrar de ojos ya se nos fue la jornada tres del torneo y si usted no ha logrado ver a las Chivas, no se preocupe, no es el único. De hecho, el tema ya empezó a preocupar en la interna del Rebaño Sagrado pues aunque siempre les ha gustado tener en sus filas de aficionados a las nuevas generaciones, les preocupa que quienes ya tienen sus años y no están familiarizados con la tecnología no han podido ver a los tapatíos.

Primero porque el duelo del debut fue en Chivas TV, que es “televisión” por internet con un costo específico, después le tocó jugar contra los dos equipos de Grupo Caliente quienes transmiten sus juegos en YouTube, y aunque ahí es más fácil verlo, no parece serlo para todos. Por lo pronto, para la jornada 4 Chivas seguirá estando solo en streaming así que las generaciones que no están familiarizadas con la tecnología volverán a perdérselo; y todo indica que así será el resto del torneo, en los de local, aunque la propia directiva esté preocupada por ello.

