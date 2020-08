Alan Medina y Kevin Castañeda, los 'fiesteros' del Toluca

EL DIABLO NO PONE ORDEN

Con eso de que está de moda la indisciplina y el valemadrismo de algunos de nuestros futbolistas ante los protocolos sanitarios en la bendita Liga MX, te expongo con más detalles un caso que destapó mi compadre El Fantasma este fin de semana, otra vez en uno de los clubes con la directiva de moral más distendida en nuestro futbol, Toluca.

Resulta que mientras Chivas separó a sus dos fiesteros, Antuna y Vega, para el duelo ante los Diablos el club escarlata se hizo de la vista gorda con dos jugadores que pasaron algo similar, pero no fueron tan brutos como para subirlo a redes sociales, sino que las cámaras de seguridad de la casa donde viven juntos, los balconearon: Alan Medina, de 23 años, y Kevin Castañeda, de apenas 18. Ambos jugaron contra el Rebaño.

Te cuento que estos dos alegres compadres tienen hasta el gorro a sus vecinos en el fraccionamiento La Floresta, en la capital mundial del chorizo, pues cada semana es lo mismo: fiesta, mujeres y alcohol, a pesar de que les piden constantemente que le bajen el volumen a la pachanga o que moderen los gritos de pasión, no hay forma. Y para acabar, ambos ya fueron positivos por Covid al inicio de la contingencia.

Pues la gota que derramó el vaso fue la fiesta de cumpleaños de Alan del miércoles pasado, cuando llevó banda y varias ‘amigas’, reventón que se acabó a las 3:40 am. Y acá te comparto las imágenes de la fiesta, Kevin el de vaso rojo en mano, el otro es Medina. Y la ‘amiga’ de la foto, llegó a eso de las 11:00 a la casa, la llevaron sus ‘choferes’; la recogieron dos horas después en la entrada, también sus ‘guardaespaldas’, ante la vista de los vecinos del fraccionamiento, a los que ya se les hizo costumbre ver desfilar a distintas ‘guapas’ a altas horas de la noche en dicha casa, siempre custodiadas.

Primero fue lo de Pipe Pardo que acá ventilé, luego lo de Joao Plata, y otros deslices en plena contingencia que se le han ‘pasado’ a Paco Suinaga y a mi Sinha; por eso, después del ejemplo que vimos con Chivas, me pregunto: ¿Ahora sí tendrán los pantalones para sancionar estas acciones? ¿O quieren que les pase el celular de Peláez para que sepan cómo se hace?

UN PATRÓN QUE PONE ORDEN

Un dueño que sí planea poner mano dura ante los problemas que aqueja su equipo es el del América. Azcárraga no quiere más relajaciones. Aunque sus Águilas siguen en zona de calificación, el patrón no está contento con la actitud del equipo y con la ola de comentarios negativos que desataron las goleadas. Y ya se lo hizo saber al Piojo Herrera.

Miguel tiene contrato vigente y no hay forma de que lo muevan antes de que acabe el año, pero Azcárraga no pretende que se repitan papelones como los vividos ante Gallos y Rayados, por eso mandó el mensaje.

Eso sí, me explicaron que en el contrato que Herrera firmó recientemente no tiene una cláusula de rescisión tan alta, es decir, que lo económico no será un obstáculo para separar sus caminos en un futuro.

Además del mensaje del dueño, el presidente emplumado, Santiago Baños, le ha pedido oooootra vez al Piojo que haga cambios en el trabajo de media semana, pues le falta al equipo ajustar muchas piezas flojas, como las jugadas a balón parado. Por lo que me cuentan, Herrera no está en plan de recibir consejos y no creas que le hace mucho caso a su exauxiliar, hoy su jefe… al menos en el organigrama.

NO HAY PARA APOYO EN CU

Viendo por la tele los juegos, me di cuenta que en las tribunas de casi todos los estadios hay muestras de apoyo de las porras locales, que si con un trapo, que si con la bandera o con fans de cartón, todo para que los equipos no se sientan tan solos. Pues el asunto es que no en todos los hogares de Liga MX es así, por ejemplo en el Olímpico Universitario, donde los Pumas no han podido sentir ese apoyo porque su directiva no permite que las porras se hagan presentes, y no por gusto, sino por codos.

Ya preguntando, me contaron que todos los grupos de animación de Universidad andan de capa caída porque les dijeron que no hay forma de que permitan colar sus mantas o trapos, por una única razón: la directiva no quiere pagar la multa que les pondría la Liga MX, no hay de dónde. Lo único que permiten son mantas que tengan alguna relación a la pandemia, pero nada para apoyar al equipo, no vayan a cobrarles.

LA ASAMBLEA, CLAVE DEL CONFLICTO AZUL

Los capítulos de la guerra por el poder cruzazulino siguen y siguen escribiéndose. La batalla se centra ahora en la famosa ‘asamblea’, que es el evento para realizar la votación a fin de definir quién debe de suceder en el trono celeste a Billy Álvarez. Hay dos grupos peleando por ese lugar: los que aún son fieles al exdirectivo hoy prófugo, y los que se llaman ‘disidentes’, que han luchado por años para renovar el control.

Puedes leer en esta edición de RÉCORD lo que ya advirtió el grupo que lucha por el poder: que no se puede realizar la asamblea de este miércoles, no sólo por temas legales sino porque el gobierno impidió reuniones como éstas. Mientras que el otro bando convocó a rueda de prensa para asegurar que sí se puede llevar al cabo. Vaya lío. Veamos en qué termina.

