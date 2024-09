André terminó por ayudar a Fox

Mis queridos francolivers sigo en shock ante la partida del que fuera uno de los periodistas más respetados en la industria, un colega y un referente; por eso aprovecho estas líneas para mandarle un abrazo grande a su familia, a su esposa e hijos, deseando que este momento tan duro por el que atraviesan pueda ser lo más llevadero posible.

Como recuerdan, en estas líneas hablamos de cómo fue la salida de André Marín de Fox Sports y el enojo que causó en la televisora su salida, pues ellos habían sido pacientes con André cuando su salud comenzó a debilitarse.

Pues bien, aunque ese momento pasó como un trago muy amargo, también tengo que contarles que André en su momento ayudó a que FOX no perdiera tanto dinero como iba a suceder. Resulta que cuando se acabó el contrato de FOX para pasar en Izzi y estaban en plena negociación, Televisa quería bajarles el 50 por ciento de lo acostumbrado argumentando una baja de raiting; por supuesto que FOX peleó para que ello no sucediera y el propio Manuel Arroyo, de Grupo Lauman, amenazó con ya no permitir que André Marín apareciera en Tercer Grado deportivo, algo que terminó por intimidar a Televisa, quien con tal de seguir teniendo al comunicador de Fox, en ese entonces, accedió a solo reducir el 25 por ciento. Así que con todo y todo, André le ayudó a Fox a no perder una millonada.

CUANDO EL “NO FUE A PROPÓSITO” PIERDE SENTIDO

Todavía sigo indignado después de ver las impactantes imágenes de la brutal entrada de Luis Ernesto Ruiz Bustillos a Christian 'Hobbit' Bermúdez, en la que le destrozó la pierna, rompiéndole la tibia y el peroné. El joven jugador se defendió diciendo: "Jamás pasó por mi cabeza hacerle daño", ¡vaya alivio! Porque si lo hubiera pensado, estaríamos hablando de un tema de cárcel.

Entiendo que ni él ni Dorados han tomado bien las críticas que han recibido en redes sociales por el incidente, ya que sienten que se le está cargando la mano al "joven" jugador. Sin embargo, cabe recordar que ya lleva dos lesiones graves a compañeros en menos de un mes. Además de pedir disculpas, Ruiz debería considerar tomar clases intensivas sobre juego limpio en el futbol profesional. Pobre de los jugadores que ahora lo enfrenten, seguro más de uno rezará para que no se le "pase la mano", o mejor dicho, las dos piernas.

IGOR SE LE ADELANTÓ OTRA VEZ A LA DIRECTIVA ÁGUILA

Tras una semana de incertidumbre con el caso de Víctor Dávila, Igor Lichnovsky volvió a hacer de las suyas, provocando la molestia de la directiva azulcrema al revelar en sus redes sociales que su compatriota estaba prácticamente fichado. Me cuentan que el plan original era anunciar su llegada esta semana, una vez superados los exámenes médicos. Sin embargo, tras el video en el que Igor le comenta al fisio del club que ahora tendrá que aguantar a tres chilenos, dando por hecho el fichaje, la estrategia tuvo que cambiar.

Inicialmente, no querían que Víctor asistiera al Clásico Nacional para evitar que los medios lo captaran, pero después de la filtración, no les quedó más opción que adelantar el anuncio oficial desde el fin de semana. Ya ni me sorprende que Igor siga dando de qué hablar fuera de la cancha.

El 7-0 SÓLO DESTAPÓ LA CLOACA EN CHIVAS

La goleada del América en el Clásico Nacional femenil ante Chivas es el fiel reflejo de que las cosas no están del todo bien a la interna del club rojiblanco, y es que, aunque Guadalajara esté en el quinto lugar de la clasificación, en el plantel y cuerpo técnico ya no hay la armonía que ponderaba antes, por lo que algunas futbolistas no tienen buena relación con sus compañeras y esto ha escalado a tal grado que se vendrán cambios importantes en el conjunto rojiblanco, por lo que se vienen múltiples salidas de algunas referentes del plantel.

