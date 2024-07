Atrás quedaron los días de despilfarro

Muy festivos todos con los Juegos Olímpicos, de hecho aún estoy en shock por la espectacular ceremonia de inauguración, y por supuesto que no he parado de celebrar que cayó la primera medalla para México con el equipo de arqueras; peroooooooo no todo es miel sobre hojuelas para todos, o por lo menos no lo es para la televisora que tiene los derechos de transmisión: TUDN.

Y es que los empleados de la empresa que fabrica los sueños tenían la costumbre de viajar en contingente a los Juegos, lo que hacía Televisa era monumental; sin embargo, hoy ya se acabó el dinero y Don Emilio, prefirió ahorrar y sólo mandó a un grupo reducido junto con el equipo de noticieros, para poder llevar las transmisiones; en casa dejó al grueso de los narradores quienes desde una pantallita están contando los detalles de las pruebas, tratándose de emocionar a distancia, de sentir los juegos aunque no sea en vivo y a todo color.

Atrás quedó cuando Televisa llevaba un avión completo donde transportaba al equipo, desde talentos hasta staff; hoy lo más barato es hacerlo así, a distancia, para sacarle mejor provecho, sobre todo ahora que se viene otro recortito en el área de deportes, el cual por supuesto que lamento porque no me gusta que nadie pierda su trabajo.

NADIE SABE LO QUE TIENE...

Andan extrañando al Nido. Llegar a América es un logro que solo pocos pueden conseguir y decidir irte de ahí es aún más complicado porque sabes que a donde te vayas (excepto Europa) será bajarte un par de escalones; y pues ¿qué creen?, me cuentan que al menos hasta el día de hoy, Óscar Jiménez no puede creer que haya dejado al equipo Bicampeón para llegar a ser banca de Alfonso Blanco en León; los que lo conocen en Copa bromean diciendo “mejor te hubieras quedado acá, aquí por lo menos levantas copas”.

Y es que cuando el arquero decidió marcharse del club lo hizo porque ya estaba cansado de ser suplente y vaya sorpresa que se llevó cuando supo que en el Bajío también lo sería, y súmale que haber dejado de vivir en la capital a él y la familia les está costando trabajo. Se me hace que por eso su esposa se quiso guardar en el Reality de la televisora que antes pagaba el sueldo del arquero, para así poder seguir estirando su estadía en la CDMX.

A LA LEAGUES CUP NI LA MIRE, QUE NO FUE SU CULPA

Con el desmadrito que se armó por la demora en la salida de Chivas rumbo a Estados Unidos para su debut de la Leagues Cup, muchos aficionados se quejaron de la organización y demás, luego de que el plantel rojiblanco tuvo que viajar al siguiente día, por lo que todo el mundo culpó a los norteamericanos de que no llegara a tiempo.

Perooooo les cuento que mis orejas en Estados Unidos me platicaron que en el tema del traslado de ida ellos no tuvieron nada que ver, ya que es hasta que están en territorio norteamericano cuando ellos implementan su logística para mover a los equipos; por lo que el retraso del vuelo chárter y que tuvieran que viajar al día siguiente fue un tema del servicio que contrató Chivas y de nadie más.

