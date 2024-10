Azteca quiere fichar a Gignac

Mis queridos francolivers, les traigo un chismecito del ‘Bomboro’. Resulta que nuestro francés de oro, André-Pierre Gignac, ya anda preparando su siguiente jugada fuera de las canchas. Aunque todavía no se retira -tranquilos, felinos, aún le queda un rato, su contrato termina en 2025-, en Azteca Deportes ya le tienen puesto el ojo y hasta lo ven como el fichaje estrella para sus transmisiones.

Dicen mis orejas en la televisora del Ajusco que se relamen los bigotes con la idea de verlo en las transmisiones de la Liga MX. Y no es para menos, porque Gignac se lleva de lujo con Martinoli y hasta se avientan charlas en ‘francés’. ¿Se imaginan a mi compadre soltando un “mamita queridaaa” y al ‘Bómboro’ rematando en español con su acento francés? Sería oro puro para la tele.

Peeeero, ahí les va el tema que podría impedirlo. Aunque la idea de Azteca es ficharlo como su nuevo bombazo en los comentarios y análisis, hay otra opción más sobre la mesa. Me cuentan que el licenciado Doehner ya se adelantó y le puso una oferta al francés para que, en lugar de hablar de futbol, lo dirija... como directivo de los Tigres. Así que el futuro del ‘Bomboro’ podría estar más cerca de los escritorios que de los micrófonos.

Lo único seguro, mis francolivers, es que Gignac no se va a quedar con los brazos cruzados. Así que habrá que esperar y ver cuál oferta le late más. Mientras tanto, los de Azteca ya sueñan con su próximo ‘crack’... ¡Y sería nada menos que André!

EL CHIRINGUITO LLEGA A MÉXICO

Mis francolivers, ¡prepárense porque se viene un sismo en el debate futbolero mexicano! Me contaron que los del Ajusco van con todo y ya tienen un bombazo para prender la tele nacional: ¡El Chiringuito llega a México! Sí, sí, el programa de tertulias y gritos que ya se volvió un clásico en España ahora cruzará el charco y se acomodará en la parrilla de Azteca Deportes.

Dicen que mi tío Richie está tan convencido del éxito que primero lo meterán por Azteca Network para tantear el terreno y ver qué tanto nos gusta la dinámica de ‘Pedrerol y compañía’. Y si todo marcha bien (que seguro así será, porque con tanto drama que nos gusta, ¿quién no lo vería?), el plan es llevarlo a la señal abierta en cuanto se calienten los ánimos.

Eso sí, aquí entre nos, mis francolivers, yo seguiré del lado de los de casa, pero no se puede negar que se viene un duelo de poder a poder en la tele mexicana. ¡El show está garantizado!

ZOPILOTEANDO LA SILLA DE CHIVAS

La silla de Gago en Chivas todavía no se enfría y ya varios le están dando vueltas como zopilotes a un animal herido. Y, claro, ¿quién no querría dirigir al Rebaño Sagrado? Pero, hay uno que, desde ya, está levantando la manita y, aunque no lo dice abiertamente, anda buscando acomodo. ¿Quién creen que es? ¡Benjamín Mora!

Sí, mis queridos francolivers, el extécnico del Atlas ha estado haciendo llamadas y enviando mensajitos a varios de mis colegas para dejarles caer que “algunos equipos del futbol mexicano” lo andan sondeando, y, obvio, cuando le preguntaron por Chivas, salió con el clásico “claaaaro, a quién no le gustaría”.

Me cuentan que Mora, en charlas privadas, hasta les ha tirado a sus más cercanos que él jamás haría lo que está haciendo Gago, que se siente una gran opción para enderezar el barco y, por supuesto, se vende como el héroe que no dejaría tirado al equipo en el peor momento. ¿Tiro directo a Gago? ¡Claro que sí! Pero tampoco se emocione tanto, Benja, que una cosa es querer y otra es que te quieran, ¿no?

Por ahora, mis francolivers, sigamos observando desde las alturas, como buenos francotiradores, porque el Rebaño sigue sin amarrar a su próximo pastor... ¡Y la lucha por el banquillo está más movida que nunca!

¿POR QUÉ TANTO SILENCIO?

Este chismecito viene con toques de misterio. Resulta que me lancé a un evento de Ticketmaster, donde se esperaba la presencia del mismísimo director del Estadio Azteca, el buen Félix Aguirre. Y nuestra intención era buscarlo con un objetivo. Pues claro, para saber cómo van las remodelaciones del Coloso y si llegará a tiempo para sus compromisos. Pero para nuestra mala suerte, Félix tuvo que ir al hospital para atender un tema que lo ha estado molestando. Desde acá le mando un abrazo, espero que mejore pronto y después nos ayude a aclarar el panorama de lo que pasa con el Coloso de Santa Úrsula.

"Bueno, no pasa nada", pensé. Todavía quedaba el plan B: el director de planeaciones estratégicas del América. Pero tampoco quiso soltar prenda. Ni una palabra, ni un comentario, ni siquiera un “todo va bien”. Y lo peor, escuché clarito cómo le pidieron a mis colegas de la prensa que mejor ni sacaran mucho del tema. ¿Pero qué es esto? ¿A qué le tienen miedo?

Ahora les pregunto, mis francolivers: ¿Qué estarán ocultando? ¿Algún retraso en las obras? ¿O es que las promesas de tener listo el estadio se van a quedar en pura habladuría? Está claro que aquí hay gato encerrado, y mientras más callados estén, más raro se pone todo.

Yo no sé ustedes, pero yo ya empiezo a preocuparme.

