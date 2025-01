¿Cómo convenció Layún a Azcárraga?

Mis queridos francolievers, siento que me van a doler los dedos de tanta información que tengo para ustedes. Ahora sí se puso bueno y mis orejas no dejaron de escuchar ni por un segundo. Así que sin darles más vuelta, vámonos con el chismecito, perdón, con la información.

LAYÚN QUIERE ROMPER LAS REDES

Supongo que ya vieron el video de mi cuate Miguel Layún donde nos informó que transmitirá los juegos del América en sus redes sociales, sí, sí, así como lo leyeron. Algo que parece extraño por el alto costo que los derechos de los equipos tienen y más hablando del equipo más popular de México.

Perooo les cuento que la negociación fue rápida y fluida entre Layún y el patrón de patrones, Emilio Azcárraga, pues Layún convenció rápido al americanista número uno, con el argumento de que las transmisiones tenían que evolucionar. Así que sí, los fanáticos de las Águilas tendrán una opción más para ver a su equipo y lo que verán-escucharán no será como parecido a lo tradicional, no habrá narradores ni nada de pose, Miguel comentará los juegos y de vez en cuando tendrá invitados que lo acompañen a "cotorrear" mientras disfrutan del juego; y obvioooo para que tenga sentido para Televisa, la transmisión de Layún se replicará en YOUTUBE y TIK TOK de la Fábrica de Sueños.

Sinceramente, no tengo dudas de que este "experimento" será sumamente exitoso y llegará a cautivar a esas generaciones que se aburren con los narradores tradicionales. Bien ahí por Miguel y por el patrón, Emilio, cuando quieran me uno a ver un jueguito.

EN CHIVAS YA NO QUIEREN MÁS REFUERZOS

Aunque Chivas no ha logrado amarrar una plantilla que dé envidia y garantice que serán candidatos al título, les cuento que en el vestidor de El Rebaño ya no quieren más refuerzos, y lo dejan claro con las caras largas que se manejan. Y es que los jóvenes y no tan jóvenes que día a día pelean por un lugar sienten que les dan una patada en el estómago cada que suena un nombre o que llega alguien al equipo, pues ellos sentían que habían logrado dar pasos hacia delante y ahora se sienten estancados, preocupados porque creen que ganar la titularidad será más complicado.

Desde acá les digo "relájense", ni que hubieran llegado tantos refuerzos y ni que no puedan competirles. Ahora será tarea de Óscar García para lograr un buen manejo del vestidor.

EN PUMAS LE HICIERON EL FEO A JAMES

Francolievers, ¿quién diría que uno de los mejores futbolistas colombianos en la historia del futbol jugará con León? Seguramente muchos equipos de Liga MX lo quisieron, pero los Esmeraldas fueron los únicos en cumplir sus caprichos. Sí, digo caprichos porque lo que quiere James Rodríguez no cuadraba con la filosofía y valores de muchos clubes, al menos eso oí en Cantera.

Gente de Pumas me dijo el viernes pasado que el ‘10’ de Colombia no estuvo ni cerca de llegar al equipo porque a él lo que le importa es jugar el Mundial de 2026, pero tampoco quiere ser tan disciplinado como se le exigiría en la mayoría de los equipos. Incluso en Cantera tomaron una postura de "yo no soy quién para juzgar, pero el que se lo lleve habrá que ver qué tal le sale la apuesta". Y sí, tendremos que esperar a ver si su llegada fue un éxito...

TIC TAC CON LOS CAMBIOS EN LA FMF

Los movimientos siguen siendo una constante en la Federación Mexicana de Futbol después de que Mikel Arriola fue nombrado como Alto Comisionado Interino. Y en el departamento de comunicación no es la excepción; la semana pasada les conté del nombramiento de Isidro, ahora les digo que los ojos siguen puestos en Edgar Martínez, a quien de a poco le han quitado funciones, y sobre Natalie Juárez, quien es Gerente de Medios y se encarga de llevar la comunicación entre prensa-Selección Mexicana.

Natalie nunca ha sido monedita de oro para los medios, hay varios que han pedido su cabeza en más de una ocasión y aunque me dicen que lo más probable es que ella no sea tocada en su cargo, sí hablarán con ella para que sus modos sean más amables con los medios para evitar así que sigan causando ruido. Los cambios están próximos a darse, e insisto, acá nunca celebraremos que la gente se quede sin trabajo.

