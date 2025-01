Crónica del enojo de Cruz Azul con TV Azteca

Mis queridos francolievers, a veces siento que la oreja me va a explotar por tantas cosas que escucha, y aún más cuando la Liga está en juego y todo se alborota.

LOS ENOJOS DE LA MÁQUINA

Supongo que, como yo, escucharon a mi buen amigo Cristian Martinoli y Luis García, indignados porque en Cruz Azul le cancelaron una entrevista a TV Azteca por haberse "saltado" los procesos y llevado a Giorgios Giakoumakis al foro; pues acá les traigo toda la novela.

Resulta que Giorgios terminó asistiendo al foro porque su representante juega pádel con un productor de TV Azteca y son muy buenos amigos, así que fue muy fácil tramitarla, perooooo Diego Solano, quien se encarga de la comunicación en La Máquina, se puso furibundo porque según él nadie puede dar entrevistas si él no levanta el pulgar para autorizarlas, sí, sí, así como lo leen, él decide quién puede hablar, cuándo, cómo y con quién; además de que le llovieron reclamos por parte de TUDN porque siendo la televisora oficial no reciben esa clase de "privilegios", así que el jefe de su jefe también reclamó lo sucedido. Por eso, con el enojo como bandera, les canceló la entrevista que ya les había prometido y quién sabe cuándo les vuelva a dar la entrevista. Así las cosas con La Máquina y TV Azteca. Qué pasó mi Diego, hay que tomar té de tila para el enojo.

TV AZTECA HIZO JAQUE MATE CON TUBI

Aprovechando que me eché una larga llamada con mi oreja de TV Azteca para que me contara lo de Giorgios, pues resulta que me habló de la jugada maestra que lograron hacer para quedarse con los derechos de Juárez.

Resulta que los de la frontera ya tenían muy avanzadas las negociaciones con Tubi para que ellos hicieran la transmisión, todo estaba muy planchado y en el equipo de Tubi estaban a punto de abrir la champaña para celebrar que tendrían un equipo más cuando de pronto recibieron la fatídica llamada de Juárez avisándoles de que el contrato no se cerraría, la razón: TV Azteca les ofreció un mejor contrato.

Así que Juárez aún siendo el equipo con la afición más pequeña, logró hacer una jugada maestra que terminó beneficiándolo. Bien con los de la frontera que supieron jugar bien sus piezas. Ahora veremos cómo les va a García y Martinolli porque con eso de que ya narran todos los partidos posibles, los escucharemos hasta en la sopa, y no es queja.

LOS FESTEJOS SE SALIERON DE CONTROL

Como fiestero profesional por supuesto que no podía dejar pasar la oportunidad de ir a los festejos del Tricampeón, así que me alisté para pasarla lo mejor posible y me infiltré en la afición americanista, llegué tempranito para alcanzar lugar hasta adelante; y todo estaba bien hasta que quedé en medio del confrontamiento entre afición y compañeros de la prensa; y es que a la gente de América se le ocurrió poner la tarima de medios justo adelante de la primera fila del público, pésima idea, pues al momento de que mis colegas instalaron sus ‘fierros’ bloquearon la vista generando molestia y descontento; por supuesto la prensa hizo caso omiso de los chiflidos y gritos; sin embargo, la hostilidad fue incrementando al punto en que comenzaron a lanzar todo tipo de objetos, desde monedas, hasta botellas de agua con líquido para que el impacto fuera más fuerte entonces fue ahí cuando algunos de mis colegas reaccionaron y comenzaron los insultos y amenazas aquello ya era como estar en la Arena México con el público dividido entre rudos y técnicos, y lo peor es que la supuesta "seguridad" conformada por puras niñitas y jovencitos no podía, ni intentó hacer nada, inclusive parecía que la pasaban bien y se reían de la trifulca.

¿Y qué hizo la gente de América para parar la pelea?... exactamente NADA. El jefe de prensa se limitó a decir que no podía hacer nada y justificó la pésima organización diciendo que solo tuvo tres días para gestionar el evento. Tres días cuando América levantó el título hace más de un mes. Bien por el América, por organizar una fiesta para sus aficionados, mal porque otra vez el área de comunicación no estuvo a la altura de la institución que representa.

