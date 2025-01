El ‘tsunami’ que provocó Anselmi

Mis queridos francolivers mi teléfono rojo no ha dejado de sonar después del Tsunami que se encargó de provocar Anselmi con Cruz Azul, y no sé a ustedes, pero a mí ya me llegaron varios mensajes de WhatsApp para unirme a la cadena de oración por La Máquina, para que no termine descarrilada.

MAYDAY, MAYDAY EN LA MÁQUINA

Después de mis francos del lunes, por supuesto que tuve llamaditas celestes, y cuando hoy sonó mi celular con números de la cooperativa la verdad es que iba a rechazar la llamada, pero decidí aceptarla y pues me fui para atrás. Mi oreja me contaba en tiempo real lo que estaba pasando con Martín Anselmi y su salida de Cruz Azul. Por supuesto que al interior del equipo había lumbre, todos estaban como energúmenos porque no podían creer que el argentino les viera la cara de esa manera, ellos habían confiado ciegamente en él, le habían dado carta abierta, le trajeron lo que requería, hicieron lo que pidió, pero para qué, para que los dejara plantados con el proyecto que tanto soñaron.

Y aunque claro que a la interna dicen que el proyecto sigue, pues a quién quieren engañar si ese proyecto tenía nombre y apellido, un estilo de juego, un sello.

Sinceramente, me uno a la pena que embarga a los celestes pues esas cosas sí no se hacen; aunqueeeeee bien dicen por ahí, si ya se la hizo a alguien más, qué te garantiza que no te la hará a ti, y pues La Máquina vivió en carne propia lo que le hizo a Independiente cuando le robó a Martín.

Ahora están recibiendo una lluvia de representantes con candidatos, hablando a sus contactos para conseguir opciones, literal pusieron el plan MAYDAY.

RICHARD SE NIEGA A PARTIR

Como les han informado mis amigos y colegas acá en RÉCORD, el futuro de Richard Sánchez está en un hilo, aunque me dicen que ir a Argentina no le atrae tanto, primero porque la directiva de Racing le está pidiendo que reduzca su salario en un 30 por ciento, una decisión difícil y entendible; pero hay un motivo más por el cual el Cachorro no quiere irse: su hijo. Y es que hace poco se separó de su esposa, quien de momento tiene planeado seguir viviendo en México y Richard está muy acostumbrado a pasar tiempo con el pequeño. Por lo tanto, el dinero y su hijo lo tienen amarrado a nuestro país y, mientras estos aspectos no cambien a su favor, el de los golazos no piensa mover un pie del Nido. Vaya que se está complicando mucho la negociación del paraguayo.

VAQUERO DESESPERADO

Con su llegada, Óscar García está abriendo oportunidades para los jóvenes en todas las zonas, por lo que el debutar canteranos tiene contentos tanto a la directiva como a los aficionados; sin embargo, uno de los más afectados con el impulso a los jóvenes es Cade Cowell, luego de que no ha iniciado como titular en ninguno de los partidos del presente torneo.

Nos cuentan que el Vaquero, está buscando la manera de llenarle el ojo a García, luego de que pasó de ser uno de los mejores jugadores el torneo anterior con Chivas y hoy no ha podido ganarse la titularidad, por lo que el mexicoamericano tendrá que convencer al español si quiere regresar a los primeros planos con el Guadalajara y sobre todo, seguir destacando para buscar un lugar con su selección.

YA NI PARA TITULAR LE DA

Ya sabemos que a unos les cuesta más el retiro que a otros, y no, no estoy hablando de Javier 'Chicharito' Hernández, estoy hablando de algunos que he visto en la 'talacha' arrastrar el prestigio con tal de seguir sintiéndose futbolistas profesionales.

Y es que hace unas semanas me di una vuelta por el famoso torneo de medios, donde por cierto mi querido RÉCORD es líder, para ver a quién me encontraba y zas, que mis ojitos se toparon con César Villaluz quien desde un costado de la cancha observaba, primero pensé que su juego ya había terminado, pero cuando pregunté me dijeron que el exflamante jugador de Cruz Azul ya no es titular ni ahí, las piernitas ya no le dan y por eso sólo lo ocupan algunos minutos en comparación con jugadores como Yosgart Gutiérrez, Fernando Navarro o Ismael Íñiguez, quienes son titulares indiscutibles y ellos sí no descansan. Ay mi Villaluz, ahora sí, hasta penita ajena sentí.

