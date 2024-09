En el fondo, el fondo no tiene apoyo

Mis queridos francolivers, estas semanas la información está fluyendo como agua y por todos lados he tenido que parar la oreja para traerles lo mejor del chisme, perdón, de información de los deportes.

Después de que el alto Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol tuvo la reunión con el Comité editorial para contarles cómo iba el fondo, de qué trataba y cómo caminaba; por supuesto que me di a la tarea de averiguar qué piensan los clubes del futbol mexicano, vaya, pa'saber si se firmará o no.

Y zas, como baldes de agua fría me han llegado las respuestas. Resulta que varios equipos del futbol mexicano, algunos del centro y otros del norte me han dicho que ellos no van, que nos les gusta nadita el tiempo del convenio, las peticiones y hasta la repartición; otros tantos que no hay forma de cumplir con los requisitos que les están exigiendo (dicen que casi casi cartillas de vacunación).

Es más, algunos hasta me han dicho que si todos se pusieran de acuerdo en cosas fundamentales, no necesitarían un fondo de inversión para nada. Y por último, cuando les dije que el fondo le daría credibilidad al futbol mexicano, según el alto comisionado, pues coincidieron en que sí, eso podría ayudar, aunque ayudaría mucho más tener ciertas certezas jurídicas.

SE ESTÁ ACABANDO EL ROMANCE

Cuando Gustavo Lema asumió la dirección técnica de Pumas, por recomendación de Antonio Mohamed, el grupo lo arropó de inmediato, pues les dio tranquilidad la estabilidad que habría; sin embargo, aunque los universitarios han ganado tres partidos y sólo perdido dos, mis informantes felinos me contaron que las aguas no están tan calmadas y el banquillo comienza a temblar.

Desde que regresaron de Leagues Cup, no dan ni una, por lo que la directiva ya se cuestiona si Gustavo es el técnico ideal para dirigir al equipo en lo que resta del torneo. Y es que luego de que Lema se ‘inventó’ una línea de cinco en el partido contra Tigres, al interior del club se molestaron, pues no creen que Gustavo trabaje estos cambios tácticos, piensan que se los saca ‘de la manga’ y a contrarreloj. El partido contra Necaxa podría ser su prueba definitiva y así evitar que se destruya el vestuario, el cual me dicen que no está tan unido como quieren hacer ver.

COME Y SE VAN, PERDÓN, PELEAN Y SE VAN

Alistando los detalles para mi viaje a Las Vegas, pues quiero ir a ver a mi Canelo de toda la vida, vi que también había una pelea de UFC en Sphere, el nuevo recinto de la Ciudad del pecado, chequé la cartelera e hice llamadas para ver qué tal pensaban que estuviera y casi me voy de espaldas con lo que me comentaron que les harían a los artemarcialistas.

Resulta que todos los peleadores que no vayan a participar en la pelea estelar tendrán que participar, bañarse en cinco minutos y salir del recinto, pues ninguno de ellos está invitado para seguir en la gala. Todos están advertidos que pelean y se van; por eso, varios ya empezaron a hacer planes, calculando el tiempo que les tomará pelear, preferentemente noquear a su contrincante, bañarse en los cinco minutos permitidos y salir corriendo para el MGM donde Canelo Álvarez peleará contra Berlanga.

Ahora sí que Dana White, quien creó la cartelera, se voló la barda y quiere sacar dinero de donde sea, todo porque el Canelo primero les ganó el recinto, y eso los obligó a buscar The Sphere, algo que los ha llevado a perder hasta 20 millones debido al alto costo de producción. Además, de robarle la taquilla; de hecho, me cuentan que las entradas primero tenían costos de 3 mil dólares y hoy sin problema encuentras en menos de mil.

