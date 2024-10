Herrera y Martinoli, mejor de lejitos

Mis queridos francolivers apenas me estoy reponiendo de la fiestota que me puse después de celebrar el triunfo de mi Selección ante Estados Unidos, y es que las fiestas de octubre en Guadalajara la verdad son 10 de 10, y pues todos en el estadio estábamos celebre y celebre, brinde y brinde por lo que se vivía... y por supuesto que les tengo apuntes de mi estancia en la Perla Tapatía.

Resulta que ayer un reportero de RÉCORD que tiene un gran ojo periodístico estuvo muy atento cuando Miguel Herrera se cambió de lugar porque le tocaba estar "cerquita" de Christian Martinoli, y tengo que contarles que sí sucedió, perooooo según mi oreja no fue porque el ‘Piojo’ no quisiera estar cerca de Martinoli. Es verdad que no se hablan y que el ‘Piojo’ prefiere ni siquiera verlo, de hecho Miguel saludó a Luis García y Jorge Campos en el palco donde se encontraban; peroooo se cambió de lugar porque le ofrecieron un espacio VIP; cuando la gente de la Federación vio a Miguel, le sugirió estar en un lugar un poco más cómodo, justo donde se hacen las transmisiones de Chivas. Así que sí se cambió, sí es verdad que Martinoli no es su amigo y prefiere no estar cerquita, pero no fue él quien pidió el cambio de lugar.

¿SON PELÉ O MESSI? ¡YA BASTA!

Ahora que suena todo el mundo para llegar a la Selección Mexicana, resulta que dos nombres podrían caerse para integrar el representativo nacional. De acuerdo con mis fuentes, que no me han fallado, nombres como Luka Romero y Matheus estarían en un 90%, descartados para declinar por la Verde.

La situación de Luka Romero se complica toda vez que ni aún con la intervención de Javier ‘Vasco’ Aguirre existe alguna respuesta positiva y todo lo ha dejado en que por el momento no tiene nada decidido, situación que ya empieza a cansar en Selecciones Nacionales; sin embargo, todavía la velita no se ha apagado al ciento por ciento, pero si con las pláticas del entrenador del Tri mayor no se ha animado se cree difícil que decante por estar con el cuadro azteca.

En el caso de Matheus Reis también lo ven complicado, ya que siguen estirando la posibilidad, pues no se toma una decisión al ciento por ciento con lo que siguen a la expectativa, pero más bien también dar por cerrado el hecho. Lo que sí creo francolivers es que ya basta de rogarle a jugadores que no están convencidos, esto es una cuestión de amor no de conveniencia. Ni son Messi o Pelé para esperar hasta cuando deshojan la margarita. Si no les gusta, a otra cosa y punto.

¿REPECHAJE DEL 2026 EN GUADALAJARA?

Después de que la FIFA planea utilizar el Mundial de Clubes 2025 como prueba en los estadios de Estados Unidos previo a la Copa del Mundo, pues en México será la sede de los ‘Repechajes’ para conseguir un boleto a la justa mundialista.

El proyecto de FIFA contempla que en Guadalajara y Monterrey sean las sedes que reciban los partidos de Repechaje en donde las Selecciones buscarán un boleto a la justa mundialista, aunque es un proyecto, la gente en Guadalajara encargada del tema de la Copa del Mundo sabe que existe una gran posibilidad de que haya actividad en territorio tapatío con olor a Mundial. Y pues como los tapatíos dejaron una gran impresión en el partido del Tri, pues.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIGUEL HERRERA PIDIÓ QUE LO MOVIERAN DE LUGAR PARA NO ESTAR CERCA DE CHRISTIAN MARTINOLI