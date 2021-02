Ibargüen puso en 'jaque' al América en cierre de mercado

IBARGÜEN SE AVORAZÓ …Y GANÓ

Que cierre de registros tan poco emocionante. No cabe duda que los tiempos de pandemia le han pegado hasta al más billetudo que nos acostumbró a traer alguna que otra bombilla por ahí.

Que lo de Ibargüen del Ame a Santos haya sido lo más destacado es reflejo fiel de que hace falta lana en nuestra Liga Em Ex. Varios preguntaron por qué pudieron traspasar al colombiano del Nido a Torreón, si Andrés ya había sido convocado este Guard1anes 2021 a partido con las Águilas y te explico.

Los clubes y Doña Liga acordaron una cláusula especial para contrarrestar los efectos negativos del Covid: dentro de los cuatro jugadores que un club puede fichar de otro equipo mexicano ya empezada la Liga MX y hasta el pasado 31 de enero, antes no podías contratar a ningún futbolista que había salido al menos a la banca con otro conjunto en el mismo torneo. Esa traba la quitaron. Este mercado de fichajes lo único que te impedía pasar a otro es que ya hubieras jugado con otra playera mexicana.

Me dicen que la regla regresará a la normalidad hasta el siguiente año …si es que disminuye la pandemia. Pero ya viste que ni con este ajuste se dieron muchos fichajes.

SE AFERRÓ AL DINERO Y LO DEJARON LIBRE

Ah qué joyita con el caso Ibargüen, que con el cierre de fichajes encima sacó las uñas y su peor lado. Te cuento. Hasta el último momento, el colombiano impuso sus condiciones y finalmente se salió con la suya. Resulta que no aceptó salir prestado del Nido, poniendo en jaque a la directiva, que necesitaba con urgencia la plaza de extranjero que pidió Solari y tenía el plazo para fichajes encima.

Ibargüen y su representante se avorazaron: le dijeron al América que la única forma de salir era que rescindieran el contrato, para que así el club que lo quisiera no le pagara a las Águilas, sino al futbolista y su agente. Decepción total con el colombiano, quien ya había dado muestras de que la lana era lo que guiaba sus acciones luego de que nunca cedió en su salario, por ejemplo, durante el plan de contingencia que adoptó el club de Coapa. ¡Ay, mi Andresito, si así jugaras! Y ese no fue el único coraje que se hizo en las oficinas de Coapa estos días.

QUE DICE MI MAMÁ QUE SIEMPRE NO

Resulta que el peruano Cristian Benavente, al primer jugador que sondearon para llegar a las Águilas para ser el refuerzo de este torneo, mostró interés de primera y parecía que esa negociación caminaría; sin embargo, de buenas a primeras, el futbolista desde Bélgica les mandó a decir que mejor no, porque ya le había salido una oferta para seguir en Europa, justo a partir de que se ventiló en la prensa que estaba en pláticas con el Ame.

Se confirmó que es nuevo jugador del Charleroi, es decir que prefirió un equipo de media tabla en la súper poderosa Liga de Bélgica y a las Águilas sólo las utilizó para cerrar un mejor contrato.

REGAÑO POR ENSUCIAR SU IMAGEN

Qué manotazo le dieron a los Ti-gue-res mundialistas. Luego de que se fueran de boca con frases como la de Nahuel: “Esto es un Mundial de Clubes, vamos a representar solamente a Tigres y no vamos a representar a nadie más que se quiera colgar de nuestras tetas”, lanzó con su categoría acostumbrada.

Esa fue la gota que derramó un vaso lleno de infames y desvergonzadas actitudes del club norteño en años recientes, desde las groserías del Tuca hasta su postura de fumador valemadrista; de las agresiones de Gignac a la tribuna y reporteros, hasta sus goles en medio del parón rival; de las acciones antideportivas de Nahuel en el campo hasta las palabras en Qatar. Más muchas otras, y las que falten.

Pero Cemex se cansó y ya los regañó. La dueña de Tigres, al ser una gran empresa que no sólo tiene trascendencia nacional, sino que es líder internacional en su ramo, no puede permitir que se manche así su imagen. Yo me di cuenta del tamaño de la cementera regia visitando el mítico Wembley, donde se encuentra una de sus plantas de concreto, justo a ladito del estadio. Te dejo una foto, es impresionante recorrer el templo del balompié y de repente toparse con la firma mexicana. Te llena de orgullo. La empresa data de inicios del siglo anterior en la Sultana del Norte y desde hace más de 90 se llama Cementos Mexicanos, no Cementos Regios, sino Me-xi-ca-nos.

Pues ya viste que en las redes de Tigres ya se dieron a la tarea de publicar contenido atiborrado de banderas mexicanas, más que las del propio club, para tratar de cambiar la imagen que deterioraron sus futbolistas, tratando de volver al ‘sí representamos a México’. El Inge ya tiene la orden de transformar la percepción que se tiene del equipo, maltratada especialmente en tiempos de Miguel Ángel Garza, pero que con Rodríguez de nuevo en el timón, los dueños pretenden meter de nuevo al carril que pertenece. Incluso me dijeron que están buscando más profesionales en el área para limpiar en el club todo el cochinero que sus jugadores han dejado. Mucha suerte, la van a necesitar.

NI PLAN HAY PARA CAMBIAR PASTOR

Cómo le gusta a muchos de mis colegas levantar humo en torno a un técnico cuando no tiene buenos resultados. Es la fácil y es la que engancha a los aficionados. Pero acá está su Franco de confianza para batear los rumores falsos.

Así de claro, para leerlo con cantadita de barra en el estadio: Vuce no se vaaa, nooo seee vaaa, Vuce no se vaaa. Ni candidatos hay en la mesa para cambiarlo. Vaya, ni lana hay para pensar hacer algo así. Servidos.

LA HICIERON CANSADA AL CABEZÓN

En cuánto se hizo público el video fiestero del Cabezón Rodríguez, la directiva se reunió para determinar el castigo, y aunque fue en medio de la llegada de Dávila a la presidencia y con Ordiales noqueado por el Covid, me asegura mi oreja pitufa que ya sabían de qué nivel iba a ser, peeeeeero acordaron no decirlo para que el uruguayo realmente hiciera acto de arrepentimiento y reaccionara. Y funcionó.

La directiva lanzó mensajes hacia adentro del club y a sus contactos en la prensa de que la sanción no estaba bien definida, que no sabían de a cómo le iba a salir en lo deportivo y lo económico, pero no tardaron en fijarla. No la comunicaron al Cabezón, se la hicieron cansada y Rodríguez hasta le lloró a Reynoso. Y ya ven, nomás volvió y el grupo se enchufó, anotó y puso una asistencia genial. La actitud cambió. Resultó positivo hacerla de emoción.

LAINEZ YA ESTÁ AL CIEN

En el Franco internacional del día, te cuento que mi Dieguito Lainez se perdió el partido de Betis ante Osasuna por positivo a Covid, pero te puedo contar que ya se siente muy bien y listo para volver en cuanto cumpla el tiempo.

El excanterano americanista vive con su mamá en Sevilla y ambos se encuentran en condiciones favorables tras lidiar con la enfermedad. En México, su hermano Mauro ya tuvo el padecimiento, pero para buena fortuna de la familia todos fueron asintomáticos y no hubo consecuencias graves.

CASO SALCEDO…

Sólo te escribiré que no me gustó el tratamiento que se le dio al caso de Carlos Salcedo en este diario, pero soy gente de casa y acato las decisiones. No es la primera vez que esta columna genera algo así, ni será la última. Va la mía para seguir trayendo la información que nadie más puede, esto sólo me impulsa a seguirle dando.

LA DAMA DE HIERRO TIENE EL CONTROL

En Liga MX ya no se pueden hacer ‘mañas’ para fichar sobre el reglamento, ya hay una vigilante de que se cumpla todo en orden, le llaman la ‘Dama de Hierro’: Margarita Iglesias, la directoria de afiliación y registro.

Es dura para controlar a todos los integrantes del torneo, de no dejar que se haga movimiento fuera de tiempo o sin los papeles adecuados, hace que se cumplan los requisitos. Enérgica para que se cumplan todos los protocolos, me aseguran. Así que los que aún tenían viejas costumbres de hacer lo que querían en Liga MX, ya no más. Bien ahí.

