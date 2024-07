La directiva de América no pudo ver a las Águilas por VIX Premium

Resignados a estar en el Estadio Ciudad de los Deportes como local, la directiva del América se ubicó en el palco asignado desde donde siguen los juegos del equipo.

Entre asientos pequeños y pegados, donde la flexibilidad de las rodillas se pone a prueba, los altos mandos de las Águilas observaban atentos el duelo frente Gallos; sin embargo, desde los primeros minutos los directivos, encabezados por Gonzalez Iñárritu buscaban en la televisión el partido, para poder ver repeticiones y más a detalle el juego, estuvieron 10 minutos picándole al control para poder encontrarlo hasta que les avisaron que el duelo sólo iba por VIX Premiun y pues al parecer ninguno tiene la cuenta porque se resignaron a ver el duelo en vivo y a todo color, sin repeticiones ni narración. ¡Ya cómpralo! Al final sólo cuesta 99 pesitos por los primeros seis meses.

ABREN LA CARTERA DEL FUTBOL MEXICANO

La cartera de Edgar Martínez no tiene fondo, bueno, bueno, la que administra la FMF. El CCO de la Federación Mexicana de Futbol no ha escatimado en gastos para contratar personas que le ayuden a su proyecto de comunicación, tan poco le importa que ya lleva 90 millones de pesos en nómina en 70 personas contratadas; entiéndase, en el máximo organismo del balompié nacional pagan bien.

Edgar decidió que era fundamental robustecer el equipo que se encarga de compartir los mensajes, sobre todo después de presentar su idea de “controlar” el discurso. Pues con la finalidad de que se hable positivamente del futbol mexicano, Edgar prefiere tener un ejército que genere buenos contenidos.

EL AHIJADO INCÓMODO DE ARMANDO ARCHUNDIA

Piensa mal y acertarás. Ya sé que es dicho de abuelito, perooooo en este caso aplica más que nunca. Todos vimos el desastroso juego de Iván Antonio López en el partido Tijuana vs Chivas donde le anuló un gol legítimo a Chicharito -y pues no hay que ser malos, las cosas no están para anularle gol a CH14 porque la sequía está dura- y tuvo varias pifias durante el encuentro.

El enojo por su mal desempeño fue severamente criticado en redes y por eso me puse a investigar por qué se les había ocurrido dar un juego “premium” a un árbitro al que todavía le falta aprender; resulta que Iván, Ivancito, es ahijado de Armando Archundia, el mandamás de la Comisión de Árbitros, y pues como él no ve con ojos de amor, no sé da cuenta que a López aún le falta aprender más cosas.

El enojo es tal que ya llegó a las altas esferas de Chivas, quienes planean acercarse a la Comisión, y no para pedirles que les piten a favor o les pongan árbitros a modo, sino sólo para que les pongan silbantes buenos, que no les terminen costando los partidos.

AHORA RESULTA QUE NADIE TIENE LA CULPA

Después de los terribles hechos ocurridos en la Final de la Copa América, donde vimos niños, perros, mujeres y hombres sufriendo porque casi mueren asfixiados o de un golpe de calor, me di a la tarea de averiguar qué había ocurrido, quién era el responsable; y lamentablemente me topé con discursos donde nadie aceptó culpas o errores y prefirieron echarse la bolita.

De hecho, hasta la propia Conmebol enfatizó en un comunicado que ellos nos eran responsables, que los responsables eran las autoridades locales las que habían operado la seguridad del inmueble, de hecho, aseguraron que ellos mismos les dieron recomendaciones que decidieron no seguir. Las autoridades de Miami-Dade ya averiguan lo ocurrido y seguramente pronto entregarán un informe. Lo lamentable es que todos se lavaron las manos, lo afortunado es que no hubo víctimas mortales que lamentar ante la situación tan peligrosa que se formó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 3 DEL APERTURA 2024 DE LA LIGA MX?