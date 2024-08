La FMF tenía una deuda con el 'Gober'

Ahora que la Selección Mexicana jugará en Guadalajara después de 14 años para la presentación oficial de Javier Aguirre, muchos aficionados tapatíos están muy felices porque los dirigentes de la FMF y el Gobierno del Estado de Jalisco finalmente lograron traer de regreso al equipo tricolor; sin embargo, el acuerdo tiene un trasfondo.

No todo es miel sobre hojuelas, ya que si la Selección Mexicana tendrá actividad en Guadalajara es debido a que el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro ya había pagado una buena lana para tener en Guadalajara un juego del conjunto tricolor en el Estadio Akron desde 2020, pero se atravesó la pandemia y el compromiso no pudo hacerse. Sin embargo, el Gober pidió a la gente de la FMF que le dieran el partido de la Selección Mexicana antes de abandonar su cargo, para despedirse en plan grande en la casa de sus amadas Chivas.

VIEJO ENEMIGO AYUDÓ A MONTERREY CON DEMICHELIS

Me enteré que la comitiva que viajó a Argentina para buscar técnico no solamente fue integrada por ‘Tato’ Noriega, y Héctor Lara, director deportivo, sino que también los acompañó el jefe de jefes, el mismísimo Filizola, y un personaje que me sorprendió mucho saber que ahora trabaja de cerca con Rayados, sobre todo por su pasado Tigre. Me refiero al argentino Sebastián Luri, quien ha sido directivo de equipos como Chiapas, los felinos del norte y estuvo muy ligado a Miguel Ángel Garza en su momento, por eso me saltó demasiado que hoy estén utilizando sus contactos. Ojalá que la apuesta por Demichelis les salga, pues ya les hace falta sonreír un poco en el torneo.

'VASCO’ Y RAFA POR FIN SE PUSIERON A TRABAJAR

Y hablando de técnicos, francolivers, les cuento que esta semana por fin se vio algo de movimiento en el cuerpo técnico de la Selección. Javier Aguirre ya empezó a visitar clubes de la Liga MX, y se mandaron cartas a Europa después de que Rafa Márquez hiciera un viaje relámpago al Viejo Continente para charlar con los seleccionados.

Después de su presentación, muchos se quedaron con la duda porque ni Aguirre ni Rafa se dejaron ver, lo que hizo pensar que no les urgía empezar a chambear. Pero parece que la ausencia fue por temas personales. Ya todo quedó en el pasado, y desde este fin de semana, empezarán a hacer acto de presencia en los partidos de la Liga MX.

