La Máquina no dará su brazo a torcer

La novela Huescas-Cruz Azul va para laaaaargooo, o al menos me cuentan que eso pretende La Máquina de la Cruz Azul al no liberar el pase de Huescas; y es que están muy decepcionados de la situación y no quieren dar su brazo a torcer.

Me cuentan que la decepción es muy grande porque desde hace unos meses Huescas se sentó con el Ing. Víctor Velázquez, Presidente del Club, e Iván Alonso, Director Deportivo, para negociar su renovación, hasta 'cracks' les dijo por adelantarse tanto a los hechos.

Todo era miel sobre hojuelas entre ellos, pues veían una mina de oro en el juvenil celeste y querían que llegara maduro para el Mundial de 2026. Sin embargo, desde marzo el jugador comenzó a darles largas para la renovación, pues ya le habían metido la cosquillita, la cosa comenzó a oler mal hasta que la bomba les estalló.

Por eso Cruz Azul no dará su brazo a torcer y no avanzará con el tema del papeleo para liberar el transfer (aunque propiamente la que lo libera es la Federación del país, en este caso la mexicana), pues confían que FIFA les dé la razón y se admitan malos manejos en la rescisión del contrato y contratación con su nuevo club, Copenhague.

Después de todo este embrollo, el APRENDIZAJE más grande que le queda al cuadro de La Noria es no volver a usar cartas membretadas o documentos oficiales cuando hacen las propuestas de renovación, pues justo el equipo de Huescas tiene dichos documentos para comprobar que no los firmó y eso podría ser usado como comprobante a favor del jugador.

¿SALMA HAYEK NUEVA DUEÑA DE CHIVAS?

Ante los rumores que se generaron por el 'supuesto' interés del esposo de Salma Hayek, François-Henri Pinault por adquirir un 30 por ciento de las Chivas, en redes algunos aficionados comenzaron a ilusionarse con el tema; sin embargo, a la interna del Guadalajara, precisamente Amaury Vergara le molesta mucho que se toque este tema, ya que no está interesado en vender o que haya socios con el conjunto rojiblanco.

Y es que a la interna de Chivas, nos han dejado claro que este tipo de rumores o supuestos interesados en comprar al Guadalajara, es lo que más le molesta a Amaury Vergara, ya que considera como una falta de respeto el que se genere este tipo de información porque ellos tienen la meta clara de llevar al Rebaño Sagrado a lo más alto, aunque no necesariamente han cumplido con eso.

MÁS VALE PREVENIR...

Días antes de que empezara el torneo nuestros amigos de Caliente TV anunciaron con bombo y platillo que ellos transmitirían los juegos de Xolos y Querétaro, equipos que pertenecen al grupo y con quienes quieren expandir los proyectos de streaming; todo sucedió conforme a lo planeado por Gallos; sin embargo, me cuentan y aclaro bien lo de me cuentan porque no pude darme la vuelta a Querétaro, que al partido también llegó el equipo de Fox Sports porque por protocolo tenían que presentarse aunque al final no los dejaron pasar. De hecho, Fox Sports tenía programado el juego y al final terminaron poniendo la retransmisión de la Vuelta de la Concacaf Liga de Campeones.

