Le falló al 'Temo' el poder de convocatoria

En donde no se pararon ni las moscas fue en la conferencia de prensa que ofrecieron para el cuadrangular de Leyendas entre América, Chivas, Pumas y Cruz Azul; la cita fue en Cuernavaca para que pudiera asistir el Gober de Morelos, pero ni con la presencia de Cuauhtémoc Blanco pudieron atraer a los medios.

Me cuentan que había varios exfutbolistas para hacer la conferencia atractiva, perooooo literal no tuvieron convocatoria; de hecho, los organizadores están dudosos del éxito que pueda llegar a tener el evento, ya que no hubo tanto interés de los medios, por lo tanto, la difusión es casi inexistente, así que lo más seguro es que solo asistan unos cuantos vecinos del Coruco Díaz.

LA LLEGADA DEL ‘POLLO’ NO CAYÓ BIEN

Foxxx Sports anunció con bombos y platillos la llegada del ‘nuevo’ narrador, Raúl el ‘Pollo’ Ortíz a sus filas para narrar la Premier League y, aunque en redes sociales hubo mensajes de apoyo para el exnarrador de TUDN, en el interior de la empresa televisiva las sonrisas fueron pocas; de hecho, hubo hasta caras largas por su llegada.

Bien dicen que no somos monedita de oro para caerles bien a todos, peroooooo la llegada del ‘Pollo’ no cayó nada bien, pero nada bien, incluso hay compañeros que se quejaron con los altos mandos porque no ven en Raoúl alguien que sume a la marca.

POR MADURO, TIENEN MIEDO DE HABLAR

Es lamentable que en este siglo la libertad de expresión siga siendo un tema, y lo digo yo que gozo de una libertad excesiva, jajajaja. Pero hablando en tono serio, me pareció muy preocupante que futbolistas venezolanos que militan en nuestro país no puedan hablar de lo que sucede en su tierra, son pocos los deportistas venezolanos que han alzado la voz ante la problemática que se viven sus paisanos, y es que existe un miedo a dar su postura de manera pública, debido a que temen por tener represalias para ellos o sus familias por parte del gobierno actual, motivo por el que ni en redes sociales y menos en conferencias y entrevistas han tocado el tema. Y el miedo va desde no ser convocado a la Selección para disputar la Copa del Mundo o que les pase algo más grave a sus seres queridos.

DON BETO LE FALLÓ A LOS PUMAS

Uuuyyyyy ahora resulta que a Don Beto se le olvidaron cosas de su “amado” equipo, los Pumas. Les cuento frankolivers, el señor que se hizo famoso por su grito peculiar para apoyar al equipo, se las da de muy universitario y que Pumas mi amor, peroooooo la semana pasada cuando asistió con alumnos de la escuela José Ramón Fernández, el personaje no sabía casi nada del club universitario, y cuando digo nada, es nada, no sabía sobre los goles icónicos del club y mucho menos cuándo fue el último título de los Pumas, jajaja, obviamente no he parado de reír con lo que me contaron de este personaje que se las daba de muy puma y salió gatito.

