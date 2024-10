Los árbitros, hartos y al borde de un parón

Mis francolivers, no sé ustedes, pero los aires de cambio en el país me tienen bastante emocionado, cosa contraria a lo que viven mis amigos árbitros de la Liga MX y derivados, quienes siguen hartos de las gestiones y manejos de Benito Armando Archundia y Enrique Osses.

Mi oreja en las entrañas del grupo de nazarenos me cuenta que un grupo nutrido ya está fastidiado de que exista favoritismo con unos cuantos y se encuentra al borde de un parón para exigir la salida de las cabezas en el organigrama.

Este ya es un problema que arrastran de tiempo atrás y, aunque les han prometido cambios, la realidad es que no ha sucedido nada y hoy están al límite. Ante el favoritismo, el gremio al que siempre le recuerdan el 10 de mayo quiere que se vayan a los que llaman "corruptos".

Veamos qué pasa y si es que la solución a la evidente crisis arbitral sea quitar a la mancuerna Archundia-Osses.

CÁNDIDO, ¿CON UN PIE FUERA LA NORIA?

De mi Máquina que va por el título como alma que lleva el Diablo, escuché varios rumores, pero solo me detengo en uno para aclararlo: aún no está decidido qué extranjero será baja.

Se soltó la idea de que, como en el verano de 2025 hay que reducir una plaza de foráneo, en La Noria habían decidido cortar a Cándido este diciembre, pero no es así. Toqué base de pies a cabeza, y todo mundo le confirmó: ni siquiera se analiza aún el plantel del siguiente torneo, eso será hasta que acabe la Liguilla.

Además, medio se burlaron de mí por preguntar, pues es ilógico que corten a un extranjero para traer a otro por seis meses o que lo den de baja ya y se queden seis meses con uno menos. Es lógico que Cándido es el menos afianzado de los foráneos, pero ya te digo, ni siquiera se lo están planteando por el momento.

UNA CHAMBITA COMO LA DE BRUCE EL-MESMARI

¿Les suena el nombre de Bruce El-mesmari? Pues parece que a Fernando Gago no. El juvenil con pasado americanista es uno de los refuerzos de Chivas y no ha visto un solo minuto con el primer equipo ni tampoco con el Tapatío, con el que fue inscrito.

Con esto queda más que comprobado que su llegada al Guadalajara se dio más por un favor hacia su representante que porque Chivas lo haya buscado, pues ya pasó la mitad del torneo y el mexicano de origen libanés no ha visto minutos y a la misma gente del equipo ya no le está gustando que no pase nada con el extremo.

GUARURAS DE ROMMEL, PREPOTENTES EN CONADE

Hablando de los cambios federales, la avanzada de seguridad del exclavadista y ahora mandamás de la CONADE, Rommel Pacheco, parece más un equipo de policías judiciales. El proceso de transición y la buena imagen del exolímpico se ha venido por los suelos entre el personal de la comisión en sólo 72 horas, luego de la prepotencia con la que su equipo se maneja con los empleados de todos los niveles.

Desde no querer presentar identificaciones al acceder a las instalaciones, ocupar cajones de estacionamiento que no les corresponden, hasta ser groseros y mal educados con todo el personal sindicalizado, son las constantes de los 'guarros' de Rommel, quien entra en funciones este mismo martes como parte del gabinete de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

SEÑAL DE PRUEBA EN EL AKRON

Bien dicen por ahí que más vale prevenir y ahora con la visita de la Selección Mexicana a Guadalajara, la directiva de Chivas estrenará internet en el Estadio Akron ya pensando en la Copa del Mundo en 2026.

Para el duelo ante Estados Unidos del próximo 15 de octubre, los aficionados que aún quieran ir a ver al Tri tendrán internet de primer nivel, aunque eso sí, todo será parte de los trabajos de pruebas para detectar errores y enfocarse en las modificaciones del servicio de Internet que se utilizará en la tercera Copa del Mundo en nuestro país.

