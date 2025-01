Luis Romo está dolido con La Máquina

Mis queridos francolivers ¿ya se recuperaron de las fiestas decembrinas o aún siguen en las celebraciones? En el futbol mexicano parece que la mayoría sigue del tingo al tango porque vemos pocas altas de cara al inicio del torneo este fin de semana; y pues no los culpo, porque ahora sí que el periodo festivo y los torneos tan pegados complican la situación.

Peroooo ya nos vamos poniendo al día y por eso les traigo información fresca y relevante.

Luis Romo, uno de los artífices para que Cruz Azul lograra la racha histórica de puntos el torneo pasado, y estuviera en la cima como claro favorito, se encuentra dolido con la institución después de enterarse de que su nombre suena para salir e irse a Chivas.

Romo estaba muy contento en La Máquina por el grupo que se ha hecho y por los objetivos que tienen trazados, por eso cuando le dijeron que si quería dejarlos e irse a la Perla Tapatía, de inmediato respondió que no, que él quería quedarse; de hecho en Cruz Azul trataron de vendérsela bonito para que no se sintiera despreciado, pero él y su entorno de inmediato se sorprendieron por cómo se estaba manejando todo.

Ahora bien, les aclaro que Romo no es moneda de cambio por Chiquete pues los celestes a Jesús Orozco lo quieren sí o sí, así que no dependerá si Romo acepta irse o no; pero saben que no les vendría mal que su jugador aceptara dejar las filas de Anselmi. Sinceramente, si sale Romo de Cruz Azul, La Máquina sale perdiendo.

¿EL DIABLO LO VOLVERÁ SANTO?

Toluca fue uno de los equipos que dejó temprano la fiesta para ponerse a trabajar y así terminaron contratando a Héctor Herrera, el exseleccionado mexicano mundialista que recién había terminado contrato con el Houston Dynamo después de verse envuelto en una polémica donde le escupió a un árbitro.

Y pues sinceramente a mí sí me extrañó mucho su comportamiento porque aunque siempre mostró ser de carácter fuerte, nunca se había portado así; por eso me di a la tarea de investigar y pues zas, al parecer todo se debe a que nuestro querido HH no está pasando por su mejor momento personal, después de varios años como pareja de Shantal Mayo, se están separando. Tal parece que la unión que lograron las tierras europeas, terminó en América. Hoy ambos están tratando de que la situación no afecte a sus dos hijos, pero pues Herrera no parece tener la cabeza muy clara, ¿será que en el infierno lo ayudan a estabilizarse?

¿VA LA BUENA, DE LOS DE NEGRO?

Ahora que está a la vuelta de la esquina el inicio del torneo sé que la Comisión de Arbitraje de FMF que preside Juan Manuel Herrero alista el anuncio, quizá para esta misma semana, de la reestructuración integral del colegiado profesional que homologará los criterios y las nuevas reglas para la toma de decisiones en la cadena de mando, a fin de reducir controversias y decisiones polémicas en todo el proceso del arbitraje desde las designaciones de silbantes, hasta otro tipo de cuestiones de alto interés.

Sé que entre más tareas de primer orden, el Comisionado Interino de FMF, Mikel Arriola, está cercano al nuevo plan y es una de sus prioridades para 2025 e incluso me aseguran que ha pedido al presidente de FMF, Ivar Sisniega, cuidar todos los detalles de la operación para que el cambio sea a fondo beneficie realmente al espectáculo y a la afición, ya que no quiere más problemas con los llamados ‘hombres de negro’. Vamos a ver qué pasa, pero ojalá que esas modificaciones traigan dividendos al balompié nacional.

