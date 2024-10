Ni los jugadores le creen a 'Pintita'

Mis queridos francolivers, la novela en Verde Valle sigue dando capítulos inesperados. Les cuento que, antes del Clásico Tapatío, los jugadores de Chivas estaban más nerviosos que novia en altar, así que varios se animaron a encarar a Fernando Gago para saber la verdad sobre su futuro.

Ahí les va: ‘Pintita’ se puso serio y, como si estuviera en plena conferencia de prensa, les soltó un “Aquí sigo, tranquilos, no hay nada con Boca”. Pero, ¿le creyeron? ¡Para nada! Mis fuentes me dicen que hubo varios que insistieron: “¡A ver, profe, la neta, al chil... díganos!”, pero Gago se mantuvo firme, con la misma cara de póker que usa cuando el equipo juega mal.

Así que, aunque el argentino jure y perjure que no tiene un pie y medio en el avión rumbo a Buenos Aires, varios en el vestidor ya empezaron a despedirse.

"AHÍ ESTÁ SU BOMBA"

Y ya que estamos con temas de Chivas, me contaron cómo fue la reacción del ‘Piojo’ Alvarado tras lanzar el barreno a la prensa el pasado jueves y no está alineada con su disculpa.

Resulta que después de hacer estallar el petardo en Verde Valle y de que le llovieran críticas de todos lados, el buen Roberto salió a disculparse bien formalito. “Perdón, no fue con mala intención”, dijo el compa... ¡Pero espérense! Porque la historia no termina ahí.

Mis orejas rojiblancas me soplaron que, tras el show y ya lejos de los reflectores, el ‘Piojo’ soltó un comentario a algunos de sus compañeros de equipo que deja claro que eso de las disculpas fue puro teatro. Con una sonrisita de ‘me vale’, les soltó a sus compas: “Venían por una bomba, ahí tienen su bomba”. ¡PUM!

Así que, si ya dudaban de la sinceridad de su disculpa, mis francolivers, después de escuchar esto, ¿quién se la compra? Porque la verdad es que el mensaje fue claro: el ‘Piojo’ no se arrepiente ni tantito y le salió lo bromista en el peor momento.

No cabe duda de que en Chivas siguen haciendo méritos para salir en portada, pero no precisamente por su futbol. ¡Cuidado con las bromitas, porque esta ‘bomba’ le puede explotar en la cara al propio Alvarado!

CAMBIA VERSIÓN EN CASO DE ACOSO

Vaya ruido que levantó la nota de W Radio sobre el acoso que sufrió Lucía Yáñez, exjugadora del Puebla, y quedaron muchos huecos por llenar que le faltó a la prensa de la Angelópolis. Pero acá está tu Franco para aclarar.

De entrada, la nota detonó más de un mes después de que la jugadora había dejado a La Franja, cuando ya estaba en Los Ángeles. Lucía llegó en enero a Puebla y no logró destacar para tener minutos; sin embargo, hubo algún inadaptado que sí tuvo tiempo para molestarla, incluso creó cuenta falsa para tirar hate. Desde el primer minuto que Lucía lo habló en el equipo, el club denunció la cuenta.

Pero fue creciendo el acoso: le dieron un cristalazo en su departamento y para el siguiente torneo, en un partido contra Rayadas, le llovieron papeles donde la seguían molestando, acusándola de racista y otros insultos. En la junta directiva inmediata, el presidente de los poblanos, Gabriel Saucedo, instruyó a Albert Espigares y Daniel Cessa a apoyar a su futbolista.

Los directivos hablaron con Yáñez, le preguntaron qué necesitaba y le ofrecieron el apoyo legal para ir a la fiscalía; sin embargo, la jugadora declinó la ayuda, contrario a lo que declaró después.

Me cuentan que en el club tienen pruebas, audios, que evidencian que la jugadora no quiso hasta en tres ocasiones que el equipo atacara el problema. Lo único que aceptó es trabajo en sesiones con la psicóloga. No pasó mucho tiempo y Lucía pidió irse del club.

En el Puebla hoy lamentan no haber explicado en su momento la salida de la jugadora, lo que habría evitado las especulaciones que se dieron mes y medio después, pero quisieron mantener en privado la decisión de Lucía, quien de forma sorpresiva cambió la versión de los hechos culpando al club, cuando el verdadero culpable es el acoso que se da en nuestro país sin una denuncia oportuna y un castigo justo.

EL CONTRASTE: APOYO A UNA FUTURA MAMÁ

Ahora, te cuento uno también del Puebla con su equipo femenil, que, como es una acción positiva del club, mis colegas periodistas de la Angelópolis enojados con la actual directiva, prefieren no difundir. Pero igual estoy para contártela.

Resulta que una de sus jugadoras se enteró de que estaba embarazada hace un mes, en pleno torneo y con contrato vigente, algo que hace que las futuras mamás se separen de sus equipos y la mayoría de las veces, al menos en México, terminan cortando el vínculo laboral. Sin embargo, este no fue el caso de la inglesa Anna Jane Loftus.

Cuando la delantera de 25 años supo que esperaba bebé junto a su esposo, habló con la directiva enfranjada y para su sorpresa, el Puebla no sólo no rescindió el contrato, sino que a pesar de que se alejará de las canchas hasta finales del siguiente año, el conjunto poblano la seguirá apoyando a la distancia, y le dejó abierta la puerta para volver si así lo decide tras ser mamá. Pero de ese apoyo no leerás tantas notas.

