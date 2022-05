¿Para qué se reunirá Reynoso con directiva celeste el viernes?

A ARREGLARSE EN LO OSCURITO

La marcha de Reynoso de Cruz Azul es inminente, pero aún faltan detalles por planchar; mañana será la reunión clave entre el timonel y Víctor Velázquez, cabeza del consejo de administración celeste. ¿Qué es lo que arreglarán? La directiva le va a pagar lo necesario a Juan para que ya se marche, pero le pedirán que se suba a la narrativa que hayan elegido para cortar su proceso, como lo hicieron con Álvaro Dávila cuando le pidieron que no desmintiera que eran 'asuntos personales' los que lo apartaban del club celeste en febrero pasado, a pesar de que en realidad corrieron al directivo para reinstaurar a Ordiales.

El problema es que Juan es mucho más caliente y no quiere ceder un centímetro por dignidad. Por eso, Velázquez debe apretar para que no se enturbien más las aguas.

¿Y por qué le darán pista en realidad? No es por los resultados de este torneo, pues no distan de lo que venían logrando, pues se colaron de nuevo en Liguilla y estuvieron a nada de darle la sorpresa a Tigres. Es, primero, por la relación de Reynoso con Ordiales. Cuando el entrenador subía al palco y daba las ‘buenas tardes’, Jaime nunca contestaba, pues Juan no lo dejaba participar en las charlas de vestidor, en el diseño de los partidos, en las pláticas de los entrenamientos, en fin, no podían ni verse, y así, el directivo no podía tener control.

Y segundo, porque la Cooperativa requiere con urgencia un golpe mediático, apuntar los reflectores al equipo, pues tiene problemas de imagen ahora con los muertos en la pelea por el poder de la cementera, por el retorno de Billy Álvarez, por el juicio que va ganando Alfredo Álvarez. El arribo de un timonel lustroso como Hugo Sánchez o Ricardo Ferretti, ayudará a acaparar la conversación.

NO TIENE OFERTA AÚN

Ahora, ya te había adelantado que la opción del Penta va que vuela desde su lado. Hugo se dejó pedir las perlas de la Virgen cuando Ordiales lo puso en la mesa antes del peruano, y esta vez no piensa bajar sus pretensiones, menos porque sabe que es necesario.

Y del otro candidato, el Tuca, te explico que mientras está descansando en Monterrey no ha recibido llamada alguna desde La Noria hasta estos momentos que escribo la columna. Así que veamos.

POR MÁS ESENCIA

Vaya contraste de lo que sucede en Cruz Azul con lo que logró Pumas: renovar a Lillini para acabar especulaciones. Aunque ambas partes tenían objetivos en común, me cuentan que llegar a la firma tuvo sus complicaciones, que hasta esta semana pudieron resolver.

En el caso de mantener estable la plantilla, como pide el técnico argentino, la directiva se comprometió a hacer lo posible, especialmente a tener menos extranjeros, que sigan los de mayor calidad, y aumentar la participación de mexicanos, sobre todo con oportunidad a los chavos de Cantera. Pura esencia de Universidad.

Por ahora, salen de vacaciones y habrá pocas noticias de movimientos, pero al regreso vendrán más novedades de extensión de contratos, y no sólo de Dinenno, sino de otros clave.

MÁS FIESTA EN EL INFIERNO

Para cerrar el tema del ‘futbol de estafa’, ya que se hizo oficial la llegada de Meneses a Toluca, te puedo contar que lo cepillaron del León después que hace un par de semanas, al Takeshi lo ventilaron en redes sus propios ‘amigos’ en la parranda y mostrando las joyas de la corona a los presentes, a los que abrazaba y se arrimaba con notable fervor, pues estaba con el corazón roto y buscaba consuelo con sus cuates en la pachanga.

Ese estilo de vida no le gusta a la directiva de La Fiera y en cuanto supieron del interés de los escarlatas no dudaron en mandárselos envuelto en regalo. Al fin que no le gustan los fiesteros a los Diablos, ¿no?

NUEVOS SOCIOS SOSPECHOSOS

Y de cierre, anoche que se jugó la Ida del Campeón de Campeones de la Expansión Em Ex, queda mucho más claro por qué no se abrirá aún el ascenso, ¿no?. Primero, al Atlante sólo le faltó la palomita al tema del estadio, como ya te adelanté la ironía que será la casa en la Liga Meme X de América y Cruz Azul, pero ayer demostró que no está listo: las luces retrasaron media hora el inicio del segundo tiempo, una operación que refleja de inmediato lo que le falta al inmueble de la Nochebuena.

Y enfrente estaba el Morelia del Mirrey Higuera, que ni siquiera pudo entrar al proceso de certificación porque se están analizando los movimientos de los dueños, es decir, de los socios nuevos que el exasesor financiero de Vergara metió al club de Michoacán.

El gran problema es la procedencia del dinero de estos personajes, que se dicen ‘aguacateros’, pero que al interior de las oficinas de Toluca se habla de que operan con dinero de ‘dudosa procedencia’, que no me extrañaría nada de este personaje. Así que los dos últimos monarcas, aunque parece que están cerca, no tienen aún cómo entrar al Máximo Circuito.

