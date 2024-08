¿Por qué se fue Antuna de Cruz Azul?

Mis queridos francolivers ahora sí les traigo muchooo chismecito, perdón, información y de la buena, así que me jalo como hilo de media.

Después de que el ‘Brujo’ movió el futbol mexicano con su traspaso a Tigres, de último minuto, me puse a hacer llamadas como loco, pues sinceramente me sorprendió muchísimo el movimiento, primero porque fue muy abrupto y segundo porque el actual Campeón de goleo dejaba a su equipo para ganarse otro lugar en otro, pues no me hacía sentido. Lo que yo quería saber es cómo alguien que está más que instalado en la Ciudad de México, gana bien, está en uno de los cuatro grandes, simplemente decía “ciao ciao”.

Y sí, les confirmo que Uriel fue el que pidió salir de la institución celeste, quesque porque ya había terminado su ciclo; sin embargo, les digo que eso sólo es la explicación fácil.

Uriel se enojó mucho con la directiva de La Máquina, pues para él, ellos fueron los principales culpables de que no se diera su fichaje a AEK de Atenas, un objetivo que él tenía, pues deseaba volver a probar suerte en el extranjero.

Y aunque fuentes periodísticas informaron, en su momento, que el AEK sólo utilizó a Cruz Azul y Uriel para contratar a Erik Lamela a un costo más barato, el futbolista no lo creyó y responsabilizó a la directiva por no haber concretado la transferencia.

Desde entonces, Antuna les dijo que ya no se sentía contento en la institución, que su ciclo había terminado; así que cuando su representante se puso a buscarle equipo y llegó con Tigres, quienes estaban dispuestos a traerlo, ya no hubo vuelta de página.

NO QUE NO

Ahora me van a venir a decir que Jaime Lozano no tenía vetado a Alan Mozo de la Selección Mexicana después de que Alan le reclamó al entonces técnico del TRI con la Sub 23 que no lo llevara a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, qué casualidad que ahora Aguirre, en su primera convocatoria sí está llamando a quien ha sido uno de los mejores laterales derechos del futbol mexicano ¿Ahora me van a decir que no estaba vetado?

NO HAY TRATO PAREJO

Uno de los jugadores convocados al Tricolor me habló emocionadísimo que formaría parte de la primera lista de Javier Aguirre, que estaba confiado en que con trabajo podría llegar al Mundial; vaya, emocionado al mil. Mi primera pregunta, después de felicitarlo, fue: ¿qué te dijo el Vasco, cómo se portó contigo? Pero me respondió que ni Aguirre ni Márquez le habían dado las buenas nuevas, que a él le había dicho su DT que sería convocado, cosa que me sorprendió muchísimo porque a todos los jugadores que vienen del extranjero se les notificó su convocatoria de manera personal. Así que me dio tristeza ver que desde ya no hay trato parejo.

DÍAS CRUCIALES PARA EL MENTADO FONDO DE INVERSIÓN

Como ya les había contado, la ‘Bomba’ Juan Carlos Rodríguez está ansioso de que suceda lo del fondo de inversión, porque ya había quedado con los dueños, pero sobre todo porque va a cobrar una comisión. Pero bueno, me contaron que él y Mikel Arriola han estado muy activos visitando a propietarios de los equipos de la Liga MX para explicarles todos los detalles y aclararles todas las dudas que aún quedan sobre el fondo de inversión; sobre todo, están como meseros, levantando la lista de “¿a usted qué no le pareció?”, para tratar de arreglarlo en unas semanas o a más tardar en un mes, para que los dueños aprueben o rechacen la llegada de este fondo de inversión. Y la sensación que me deja después de hablar con los dueños del balón es que sí se va a cerrar el acuerdo porque están haciendo una labor importante de convencimiento.

LES GANÓ EL TIEMPO

Otra vez gestionaron tarde; me cuentan mis orejotas americanistas que la directiva se quiso aplicar el último día de fichajes para jugadores de la Liga. Cómo saben, Emilio Lara llegó barriéndose a Aguascalientes para ser de los Rayos, pero me cuentan que en ese préstamo quisieron negociar a Heriberto Jurado, un volante que les gusta desde hace un par de torneos, pero resulta que andaban viendo otras opciones y cuando se les empezaron a cerrar las oportunidades voltearon a ver al mercado local; sin embargo, el reloj se los comió, por eso ahora el discurso de que se “arreglaron” con Idrissi y el propio Jurado para el siguiente torneo. Así que para variar y no perder la pésima costumbre, fueron meses para poder fichar y una vez más la plantilla está incompleta ya con el torneo empezado.

CAMBIOS EN DOÑA TELE

Y ya para despedirme, mis queridos francolivers, les cuento que hay que estar atentos a las televisoras de este país... en la Fábrica de Sueños, Televisa, se viene el recorte y más cambios, pero de eso les daré detalles la próxima semana, lo que les traigo calientito es que el Líder Mundial en Deportes, ESPN, cambiará la mayor parte de su parrilla y es que les urge ya levantar los números en la programación. Me dicen que habrá buenas sorpresas, aunque, claro, los programas ya consolidados no se moverán.

