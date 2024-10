¿Qué se dijo en la reunión Chivas - Gago?

Mis francolievers, aquí ando como cada jueves para contarles lo que mi oreja rojiblanca me dijo sobre la reunión de este miércoles en Verde Valle entre Fernando Gago y la directiva de Chivas.

Resulta que en la charla, directivos del Rebaño intentaron ‘tocar' al argentino por el tema moral, cuestionándole su intención de bajarse del barco a medio torneo y haciéndole ver que esa decisión puede cerrarle las puertas del futbol mexicano en un futuro.

Pero al parecer ni Dios padre hará cambiar de decisión a 'Pintita', pues mi fuente también me confió que todo apunta a que dirige el Clásico Tapatío y después tomará el primer vuelo a Buenos Aires.

FAN DEL ATLAS QUIERE CONVERTIRSE EN NUEVO DUEÑO DEL EQUIPO

Las cosas en la Ciudad de la Furia están que arden, pues resulta que la mala relación entre la directiva del Atlas y la afición van en aumento, aunado a que mis amigos de Grupo Orlegi, ahhhhh como los quiero, también tienen problemas con altos mandos que administran el Estadio Jalisco, por lo que la plana mayor del conjunto rojinegro ya se plantea la venta del equipo.

Y resulta que uno de los interesados es nada más y nada menos que uno de sus principales aficionados, así como lo leen. Alfonso Urrea, dueño de la empresa de herramientas que lleva por nombre su apellido y que además lleva muy buena relación con la actual directiva, tiene toda la intención de pasar de ser fan a propietario.

QUE DICE ZENDEJAS QUE SIEMPRE SÍ, PERO NO PUEDE

Al interior de América ya comienzan a hacer campaña para que su jugador vuelva a ser tomado en cuenta en el Tri. Así es, Alejandro Zendejas volvió a abrir la puerta de la Selección Nacional y todo porque le cerraron con todo y candado la de los Estados Unidos.

Pero estoy aquí para aclarar la situación, porque el atacante de las Águilas ya no puede vestir la verde, pues ya disputó tanto Copa Oro como Nations League con las barras y las estrellas, lo que por reglamento lo imposibilita para ser considerado por México.

A veces son muy obvios los jefes en Coapa, porque recuerdo bien que cuando ‘Zende’ estaba en la disyuntiva de elegir a qué país representar, pedían a la prensa que no tocaran ese tema para no entrar en polémica y hoy son ellos mismos los que lo ponen sobre la mesa a través de su reportero de confianza, Julio Ibáñez, a quien le sembraron la pregunta durante la entrevista que tuvo con el jugador esta semana, algo normal en las preguntas de mi 'Profe'.

FAN ID SÓLO FUE ATOLE CON EL DEDO

Ahora que corrió la sangre en el Clásico entre América y Pumas y que mis amigos de la Liga MX y la FMF salieron con un comunicado escueto que se resume en: bla, bla, bla, les cuento que hay varios clubes que tras estos incidentes se convencieron de que les vieron la cara con el famoso Fan ID y muchos aseguran que todo fue un cuento.

La cosa es que ya salió el peine, pues varias de mis orejas en los clubes me dijeron en corto que no se creó para erradicar a los rijosos, sino para que la FMF y la Liga MX tuvieran a la mano un nuevo mecanismo de mercadotecnia para saber santo y seña de los aficionados, información que le rolaron a los creadores del Fan ID.

En resumen, tal y como mis amigos de RÉCORD+ lo hacen de lunes a viernes, solo les dieron atole con el dedo, pues no implementaron dispositivos de seguridad con la más alta tecnología, lo que sí hubiera funcionado en contra de la violencia en los estadios.

NO HAY HUELGA, PERO SÍ QUEJA CON EL JEFE

Vaya lío que se traen al interior de la Comisión de Arbitraje de Doña Fede. Traen pleito casado los silbantes más importantes de la actualidad con el chileno Osses, pleito feo.

Me contaron que ayer, ante los problemas que siguen jornada a jornada con nuestros árbitros, Osses convocó a reunión, pero no crea que presencial para revisar videos, sino simplemente por Zoom a eso de las 13 horas para recordarles que hay que apretar en las marcaciones. Y es que el chileno trae tantas broncas, sobre todo con 'El Cantante' Guerrero, 'El Gato' Ortiz y César Ramos, que prefiere ya no verlos a la cara.

Eso sí, por algún lugar leí que estaban analizando irse a huelga, pero me aseguran que no va por ahí. Lo que sí sucedió es que un grupo de árbitros ya fue directamente con 'El Penta' Sisniega para quejarse de lo que sucede en la Comisión, pues Benito Armando Archundia no les da solución y denunciaron “abusos” de este par hacia el gremio.

Es tanta la bronca, que también me dijeron que Osses ya amenazó al Cantante, quien lo cuestiona seguido en sus análisis, que va a hacer todo lo posible por quitarle el gafete FIFA que aún mantiene. Qué lío, veamos cómo se soluciona porque urge.

