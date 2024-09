Tano y Thelemaque sí se "divorciaron"

Mis queridos francolivers, dicen por ahí que primero cae un hablador que un cojo, y cuánta razón tienen… Para muestra, lo que les dije hace algunos meses de la relación entre el Tano Ortiz y su auxiliar, Peter Thelemaque. En esa ocasión, les conté que había problemas en el paraíso y, por supuesto, salieron a “desmentir” y hasta un abrazo efusivo se dieron para “demostrar” que no era así.

Pues QUÉ CREEN, resulta que el ‘Tano’, en la búsqueda de conocimiento que le permita volver a dirigir y ganar por fin un título, se fue de gira a Europa con todo su cuerpo técnico, pero sin Thelemaque, con quien no volverá a trabajar porque sus diferencias en temas disciplinarios son insuperables. Se los dije.

AHORA SÍ QUE…PAGUEN POR VER

Recuerdan que Sinha se quejó amargamente de que Televisa había cortado la transmisión del partido del Toluca para transmitir el Clásico Nacional y que la afición se quejó porque no pudo ver bien los primeros minutos del partido de Cruz Azul-Chivas porque se extendieron los comerciales del Necaxa-América, pues tómala, porque los partidos sí pudieron verse completos, ciertamente no en televisión pero sí en la plataforma de VIX donde cada partido tiene su “canal” de transmisión y se ve afectado por el resto. Así que díganle a Sinha y a la afición que se queja que le metan dinerito y paguen VIX para ver sus partidos completitos.

NO HAY VUELTA: O VAN TODOS O NINGUNO

La verdad, después de una comidita con las múltiples fuentes con las que cuento, me queda clara una cosa: O todos los equipos están convencidos de entrar al Fondo de Inversión o de plano no se hace el chicharrón. Así es, mis seguidores fracolivers, ustedes saben que nos les fallo y, aunque ya era un secreto a voces, definitivamente me quedó claro que siguen las desavenencias para que le echen agua al arroz y se cuesa.

El tema no es menor y no lo es porque personalmente he hablado con algunos clubes y na’ más no les convence que el superdineral del que se habla haciendo cuentas no les salen las ‘altas’ ganancias para los equipos, entre otros detallitos que no enamoran a los involucrados. En dos fuentes alternas coincidieron en que ‘hay algunos echándose para atrás’, así que la estrellita que se quiere poner en la frente la ‘Bomba’ Rodríguez está en ‘veremos’.

El punto es que su gran aportación que haría al futbol mexicano se quedaría en el tintero porque ya si entramos a temas de lo que ha logrado desde su llegada… Se los quedo a deber. ¡Bueno, porqué yo, él que pensó que el futbol se dirigía con ideas y no con hechos!

FUMARON LA PIPA DE LA PAZ

Ahora con la salida de Ana Guevara de la CONADE, se sabía perfectamente que la relación con su sucesor no era para nada buena, pero resulta que desde la semana pasada Rommel Pacheco y Ana fumaron la pipa de la paz bajo la supervisión de Mario Delgado, quien será el nuevo Secretario de Educación Pública.

La reunión que solicitó el nuevo secretario fue para pedir una transición tranquila en la CONADE, así que todo indica que Rommel Pacheco no hará olas en el movimiento; de hecho me dicen que hasta gente de Ana se quedará, pues la exvelocista tenía un equipo técnico que conoce muy bien el deporte de alto rendimiento y sus mediciones, y Rommel apenas está armando a su equipo así que necesitará una ayudadita al inicio.

