Té de tila para la directiva celeste

Perder dinero, por supuesto que no es algo grato para nadie, yo soy de los que se enoja cuando un billetito de 20 se pierde de mi cartera, perooooooo en mi humilde opinión, el Ingeniero Víctor Velázquez y compañía deberían tomarse un té de tila y relajarse un poquito con el tema de Rodrigo Huescas. Ya sé, ya sé que las formas no necesariamente son las adecuadas, pero hasta su nuevo refuerzo, Jorge Sánchez dijo: “las formas no importan, no importa cómo te vayas”, y agregó: “No crucifiquemos al jugador que se va a Europa. Si le toca irse, yo soy el principal que le va a aplaudir”.

Huescas era un negocio de 6 millones de euros para los celestes, y cuando esa cantidad se vuelve poco menos de 2 millones de dólares, pues evidentemente que cualquiera se arde, y por eso hasta demanda van a interponer ante FIFA. Pero ahora sí que no todo es culpa del jugador y sus representantes, quienes como chamba tienen la misión de buscarle opciones a su jugador.

Este servidor aplaude la valentía de Huescas, claramente lamenta que la salida no se haga de la mejor forma, pero a veces, cuando uno rompe esquemas, el camino no necesariamente es el más cómodo o es bien visto por los otros. Así que espero que todo acabe en buen puerto, que Cruz Azul reciba sus casi dos millones de dólares derivados de la cláusula y Huescas triunfe en Dinamarca para que pronto emigre a un futbol mucho más competitivo.

Y seguro como experiencia cuando Cruz Azul vea una joya en sus juveniles, le pondrá más lanita al sueldo para que sus cláusulas sean más altas, pues eso tiene que ser proporcional.

CON LAS FALLAS DE 'CH14' Y SIN REFUERZOS, AUMENTÓ LA PRESIÓN

Después del mal momento que vivió 'Chicharito' con tres fallas claras en el duelo ante Toluca y con el abucheo de la afición rojiblanca, a la interna del Guadalajara comenzó a preocuparle que la afición no esté del todo contenta con lo que muestra Javier Hernández, aunado a que no han llegado los refuerzos que ellos esperaban, por lo que se vienen momentos de gran presión en Verde Valle.

Y no es para menos que la afición esté molesta, ya que ninguno de los elementos que la afición añoraba para reforzar al Guadalajara ha llegado y algunos ni llegarán. Por lo que a la interna de Chivas ya comienzan a ocuparse en que pronto cambie esta situación, ya que un gran sector ha comenzado con los reclamos de que ellos hicieron su parte y la directiva no responde con refuerzos.

¡UBÍQUENSE!

Y hablando de enojos, ya les había contado que los juveniles de Chivas y Tapatío no necesariamente están muy contentos con los planes de la búsqueda de mexicoamericanos, y hasta ya hacen la broma de por qué no nacieron en el Paso Texas o cualquier ciudad fronteriza.

Pues ahí les va un balde de agua fría... resulta que Chivas y varios equipos de Primera División han puesto sus ojos en los jugadores jóvenes con doble nacionalidad por tres cosas que les parecen fundamentales, la primera es el idioma, al hablar dos lenguas permite pensar en traspasos a futuro mucho más exitosos, pues el mexicano no siempre se adapta al extranjero por la barrera del idioma, segunda, es la educación, pues en Estados Unidos están obligados a llevar la escuela en paralelo y eso los hace personas más preparadas para la vida, y tercero, el físico, pues llevan una alimentación más estricta desde pequeños que los coloca como personas más altas y más fuertes, algo que se necesita en el futbol actual.

NO SE VA, NO SE VA

En donde me dicen que se están mordiendo las uñas porque la Copa América está por finalizar y hasta ahora no hay nada concreto por una pieza que querían acomodar en este mercado; así es amigos del Águila, la directiva azulcrema tenía presupuestada la salida de Sebastián Cáceres en esta ventana de movimientos, pues al ser un indiscutible de Bielsa en las eliminatorias creyeron que la vitrina del certamen continental lo pondría ante los ojos de Europa, pero el uruguayo perdió la titularidad por la lesión que sufrió y apenas ha podido tener unos minutos en el certamen, lo que lo está condenando a quedarse más tiempo en el Nido; algo que ni el propio jugador se imaginaba, pues a su alrededor también toda la gente confirmó que con el Bicampeonato ganado agarraría sus cosas y diría adiós, pero hoy está más cerca de firmar la renovación del contrato de su casa para quedarse otro rato en la capirucha.

