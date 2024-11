Mis francolievers, la cosa se puso candente en San Pedro Sula. Minutos antes de la llegada de la Selección Mexicana al hotel de concentración, los encargados de seguridad del lugar decidieron colocar unas rejas alrededor del área destinada para la prensa, como si se tratara de un corral. Este despliegue, que parecía más apto para animales que para periodistas, provocó indignación inmediata, especialmente entre los miembros de la prensa mexicana que cubrían el evento.

Entre los primeros en alzar la voz estuvieron los experimentados David Medrano y Carlos Guerrero ‘Warrior’, de TV Azteca, quienes no se quedaron callados y salieron en defensa de sus colegas. Guerrero dejó clara su molestia, mientras que Medrano fue más directo, enfrentando a una mujer, presuntamente la encargada de seguridad del hotel. La mujer intentó justificar la barrera, argumentando que fue una solicitud de la propia Federación Mexicana de Futbol, lo cual hizo estallar aún más el enojo de Medrano, quien le replicó que en ocasiones anteriores se había utilizado una valla simple para delimitar, pero que instalar una reja completa era un claro exceso.

La situación escaló aún más cuando la mujer amenazó a uno de los fotógrafos de un diario mexicano con expulsarlo si continuaba grabando la escena.

Tras la acalorada discusión y gracias a la presión de la prensa, las rejas fueron finalmente retiradas, permitiendo a los periodistas realizar su trabajo con mayor libertad.

Así, francolievers, quedó en evidencia el mal manejo de la situación y el poco respeto por la labor de la prensa que simplemente busca cumplir con su trabajo. En un país donde la cobertura mediática es crucial para los eventos deportivos, este tipo de incidentes solo generan descontento y dejan un mal sabor en boca.

¿PELIGRAN 'GUTI' Y 'NENE' EN CHIVAS?

Francolievers, el mercado invernal está a la vuelta de la esquina y con él, los rumores que van y vienen sobre posibles movimientos en el Rebaño Sagrado. Ahora se habla de que dos jugadores clave, Erick 'Guti' Gutiérrez y Fernando 'Nene' Beltrán, podrían no estar tan seguros en Chivas como parece. Me dicen que la directiva rojiblanca, con la mirada puesta en reforzar el equipo de cara al próximo torneo, no vería con malos ojos la salida de uno de ellos para hacer un intercambio y traer a alguien con perfil más ofensivo.

Aunque 'Nene' y 'Guti' son piezas importantes en el esquema de Chivas, dentro del club saben que son de los jugadores más atractivos para otros equipos de la Liga MX, especialmente aquellos que buscan fortaleza en el mediocampo. La situación de 'Nene' es un poco más segura, ya que el club no planea desprenderse de él a menos que llegue una oferta irrechazable. Es claro que Beltrán, con su entrega y conexión con la afición, se ha ganado un lugar especial, pero en el futbol los intereses del equipo siempre están primero, y si la oferta es buena... nada está garantizado.

Con 'Guti', en cambio, el escenario es distinto. La directiva estaría abierta a negociarlo, aunque aquí entra un factor complicado: su salario. El sueldo del ex-Pachuca es alto, y pocos equipos en México pueden cubrirlo. Además, aquellos clubes que sí tienen la capacidad económica suelen tener esa posición cubierta por jugadores que son inamovibles en sus plantillas. Así que, mientras su salida suena lógica en términos de una posible renovación, la realidad económica complica el panorama.

EN TOLUCA SE SIENTEN EN EL CIELO... PERO CON HUMOS DE MÁS

Me cuentan que en Toluquita algunos andan con el pecho más inflado que nunca. Y es que el subliderato, el campeonato de goleo y la arrastrada que le metieron a las Águilas el fin de semana hicieron que más de uno se subiera al tren de la soberbia. En especial, me dicen que Víctor Palacios, de Inteligencia Deportiva del club, se dejó ver con una actitud de esas que ya rayan en lo prepotente y burlón.

Todo comenzó cuando Palacios llegó al estadio y se encontró con que el palco donde usualmente trabaja estaba ocupado por periodistas. Imagínense la escena: reclamando y exigiendo como si el lugar llevara su nombre, sin considerar que cuando uno de los grandes visita Toluca, la demanda de prensa crece notablemente. Pero el asunto no terminó ahí, mis francolievers; su berrinche fue tanto que acabó en un encontronazo con Nacho Alva, el jefe de prensa de los Diablos, quien trataba de calmarlo y hacerle entender la situación... sin éxito.

Durante el partido, Palacios no dejó de criticar y "pendej..." a cada jugador del América, cuestionando cómo era posible que estuvieran en Primera División. Y como si eso no fuera suficiente, se fue con todo contra la afición azulcrema. A los que empezaban a irse antes del silbatazo final, les lanzaba frases como: "¿Por qué se van? ¡Si apenas se pone lo bueno!", o “No se vayan, ¡les faltan dos goles más!", seguido de una risa que varios tomaron como provocación directa.

Parece que este personaje tiene vía libre para hacer y deshacer bajo la protección de alguien en la directiva escarlata, porque si no, ¿cómo se explica semejante despliegue de soberbia? Así las cosas en el infierno de Toluca... donde algunos ya se creen intocables.

FLAG FOOTBALL MEXICANO EN PROBLEMAS DE CARA A LOS ÁNGELES 2028

Francolievers, se avecinan nubarrones para el flag football mexicano rumbo a Los Ángeles 2028. Aunque México es una potencia en esta disciplina, con logros como el oro y bronce en los World Games 2022 y la plata en el Mundial 2024, este avance podría frenarse. La Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA), actual responsable del flag en el país, está reconocida por la Conade, pero no por el Comité Olímpico Mexicano (COM), el único organismo que puede registrar a las Selecciones Nacionales para el ciclo olímpico. Sin este respaldo, México podría quedarse fuera de los Juegos Olímpicos.

Para colmo, Mari José Alcalá, presidenta del COM, señala que el presidente de la FMFA, César Barrera, quiere los derechos sin asumir las obligaciones y no se ha acercado formalmente al COM para avanzar en el proceso. Barrera asegura que ya entregaron la documentación, pero siguen lineamientos de la Conade y no del COM. El futuro del flag football en México queda en el aire mientras la FMFA parece enredarse en trámites y falta de claridad para dar el paso olímpico.

EDUARDO BENNETT REVIENTA AL TRI PREVIO A LOS DUELOS DE NATIONS LEAGUE: 'SE CREEN DEMASIADO'