Tsunami en la FMF

Mis francolivers, ahora sí parece que todos regresaron de sus vacaciones porque el chisme se está poniendo bueno, ¡y mi teléfono rojo no deja de sonar con novedades!

Resulta que, en la Federación Mexicana de Futbol, aunque las aguas parecían calmadas, se están empezando a agitar como un tsunami. La gestión de Mikel Arriola comienza a implementar cambios para tratar de mejorar la situación del organismo. El primer movimiento fue nombrar como Director General de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas de la FMF y Liga MX a Isidro Chávez, quien anteriormente estaba a cargo únicamente de las relaciones públicas de la Liga MX.

El asunto es que el trabajo de Isidro chocaba mucho con el de Edgar Martínez, la mano derecha del excomisionado Juan Carlos Rodríguez, y pues como que no tenía sentido. Por eso, con toda la confianza de Mikel, Isidro ahora será el encargado de la comunicación de todo el organismo, al que le urge transparencia de verdad.

Isidro es un hombre con amplia experiencia y muchos contactos, y ciertamente ha cosechado más amistades que el propio Edgar. Por cierto, Edgar no anda muy contento con esta situación, ya que, evidentemente, pierde poder.

Lamentablemente, todo apunta a que saldrán varios personajes del organismo, y que la gente pierda su trabajo nunca será buena noticia.

SIN NUESTRO ORVAÑANOS, ¿QUIÉN ENTRA AL QUITE…?

Y con el inicio del torneo en puerta, les cuento que las épicas narraciones de mi íntimo amigo Raulito Orvañanos terminaron para La Fiera y los Tuzos, pues ahora los equipos de Grupo Pachuca serán transmitidos por Tubi y aunque es una app vinculada con FOX es de FOX Estados Unidos y por ello tendrán nuevos narradores.

Y se preguntarán, ¿Quién narrará? Les cuento que todo apunta a que el "ojo con este que es rapidísimo" cambiará por los relatos de John Laguna, Rodolfo Landeros y Mariano Trujillo, parte del crew estelar de Fox Deportes para mis paisanos en los Yunited. Ojo, no está cerrado, pero mi orejota me cuenta que sí muy encaminado.

A CHICHARITO NO LE AGRADÓ MUCHO LA LLEGADA DE PULIDO

Ahora que Chivas hizo oficial la llegada de Alan Pulido a sus filas, todo parecía ser miel sobre hojuelas luego de que sumarán un atacante más para reforzar el ataque del Guadalajara; sin embargo, nos cuentan que a Javier "Chicharito" Hernández no le agradó mucho la noticia de que regresaría ‘Puligol’ al Rebaño Sagrado, luego de que ha comenzado a robar reflectores, además de que es uno de los ídolos de la afición.

Por lo que les avisamos con anticipación, que las cosas no estarán tranquilas y tan armoniosas en el redil rojiblanco, porque si Pulido aún no comienza a entrenar y ya alguien del peso de Javier no le gustó la noticia, no quiero imaginar lo que pasará cuando comience a hacer goles ‘Peluchín’.

