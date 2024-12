Vaca será la nueva 'Wendy Guevara'

De lo que uno se entera cuando va a fiestas navideñas a echar la copita. Y es que casi me voy para atrás cuando me contaron el plan de Televisa con Andrés Vaca, sí, el narrador al que la Fábrica de Sueños le ha puesto todas sus monedas. Resulta que como quieren que Vaca llegue consolidado como una gran estrella para el Mundial 2026, pues el próximo año lo veremos en la Casa de los Famosos, y no, no será una intervención pasajera, la idea es que Vaca se gane el corazón de los mexicanos, se meta hasta la cocina con las señoras y sea la figura a seguir de los niños. La tirada va en grande, quieren que Andrés mueva tantas fibras como lo hizo la mismísima Wendy Guevara en la temporada 2023.

Con ello, Vaca logrará captar audiencia para ir varios pasos adelante de sus competidores, el dúo Martinolli-Luis García. Tengo que decirles que el plan está trazado y lo han hecho los mejores escritores de la empresa, sólo hay un detallito, no han logrado convencer a Gina Holguin, conductora y esposa de Andrés Vaca, pues ella no está tan segura de que su familia sea expuesta en el reality show y por eso Andrés no ha firmado el contrato. Eso sí, de firmarlo, no sólo será el competidor mejor pagado, también el candidato de la empresa para ser el ganador. A Vaca ya le enlistaron los cientos de beneficios que tendría entrar, y él no ve con malos ojos ocupar los cuernos de la luna de la fama, ahora sólo falta conseguir el permiso de la que manda y veremos a Andrés desde todos los ángulos.

SE MANTIENE LA CALMA, PEROOO...

Después del Tsunami que provocó la salida de la ‘Bomba’ Juan Carlos Rodríguez de la Federación Mexicana de Futbol, todo parece estar en tensa calma, pero sólo eso. Aunque el Comisionado Interino mandó un mensaje de unidad y aseguró que se le daría continuidad al proyecto, y que reconocía “la gestión innovadora” de Rodríguez, la verdad es otra. Es cierto que algunas cosas se van a mantener con los cambios establecidos, perooooo hay muchas otras con las que Mikel Arreola parece no estar de acuerdo y no permitirá que se modifiquen, y para muestra un botón. Con la administración de la ‘Bomba’ la idea era eliminar las jornadas dobles porque aseguraban que eso le pegaba al negocio tanto en audiencia como en asistencia a los estadios, y pues zas, de los primeros comunicados que sacó la nueva administración, justo cuando presentaron el calendario, resaltaron que el próximo torneo se jugarán tres jornadas dobles porque “garantiza mayor emoción para los aficionados y exige a los equipos gestionar mejor sus plantillas”.

Y bueno, eso es una pequeñez porque mis orejas internas me cuentan que sí vienen cambios y buenos, porque hay mucha gente que se quedó que es leal a Rodríguez y no desean seguir teniéndola ahí, además de que hay, en varias áreas, duplicidad de puestos y tareas. Y por supuesto unos personajes menos importantes que parecían siameses con el alto Comisionado y que se ganaron la enemistad de varios dentro y fuera del organismo.

Así que aunque terminarán el año calladitos y tranquilitos, en el 2025 se viene la guadaña.

MALITOS Y CARIÑOSOS

Mis orejas me cuentan que es verdad que Amaury Vergara quiere traer buenos refuerzos, pero para eso necesita bajarle a la nómina y si se puede hacerse de algunos pesitos vendiendo elementos, sólo que me cuentan que tiene un problemita que ellos mismos se generaron, pues como trataban muy bien a sus jugadores se les hizo fácil pagarles como futbolistas top de Primera División y ahora que otros clubes preguntan por ellos se van de espaldas cuando les dicen el sueldo. Chivas ya busca poner límites a eso y hasta negociará con elementos para que se adapten a las nuevas circunstancias de salario si es que quieren salir del club y seguir jugando.

Y bueno, ahora sí me despido de ustedes este añito porque este señor se merece unas buenas vacaciones. Tengo invitaciones a varias fiestas con altos mandos así que a mi regreso seguro les tendré información de primera calidad. Gracias por leer a este humilde servidor en este 2024 y espero que el 2025 venga lleno de buenos chismes para ofrecerlos a ustedes porque merecen todo de mí.

