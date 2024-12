La ‘Bomba’ tuvo un adiós melodramático, como en la TV

¿Qué pasó mis queridos francolievers, ya están listos para las fiestas navideñas?

Por supuesto que yo estoy más que puesto, pero no puedo dejar de soltar mis bombas de los últimos días; quien creyó que ya todo se iba a calmar con el ocaso del torneo, pues pensó mal.

LA BOMBA

Por supuesto que después de lo sucedido el viernes con la renuncia de La Bomba, Juan Carlos Rodríguez, no me podía quedar sentado sin hacer las pesquisas necesarias para enterarme de todo lo que sucedió y venirles a contar de ello. Sinceramente, después de lo melodramático que fue todo, me quedé con mis dudas, pero tengo que decirles que es cierto, La Bomba se despidió de todos como en película de Televisa, ajá, de la empresa en la que una vez también trabajó.

El Alto Comisionado llegó a la reunión con los dueños con una carta escrita donde detalló por qué dejaba el cargo, se paró y se fue, Mikel Arriola tomó la palabra y pidió a los dueños tratar de dialogar sobre el tema y ver qué decisiones querían tomar, los dueños después de dialogar algunos minutos, decidieron que aceptaban la renuncia, que Juan Carlos tenía que seguir con el proyecto prometido, el del bendito fondo de inversión; entonces, volvieron a llamarlo a la sala de juntas, pero Juan Carlos les mandó decir que era irrevocable. La Bomba se fue fastidiado y dolido del futbol mexicano, aseguran los suyos que no le gustó el escarnio público al que fue sometido, pero ¿qué esperabas compadre? Ahora sí que estaba viendo y no vio. Al final hasta Juan Carlos se fue dolido con Emilio Azcárraga porque no sintió cobijo, y Emilio con él porque no le gustó la forma en que saltó del barco.

Lo del viernes fue el final de Juan Carlos Rodríguez en un puesto público, pues juró con sangre que no volvería a estar bajo los reflectores y su experiencia se la llevará a la iniciativa privada, ahí donde puede caer el dinero sin que nadie diga nada.

En fin, seguro pronto me estaré enterando de más detalles, y créanme, se los contaré todo.

MONTERREY, UN MAL PERDEDOR

Y es que resulta que Monterrey dejó mucho que desear como finalista, y no solo en lo futbolístico, donde todos nos dimos cuenta de que no pudieron competirle al América, sino fuera de la cancha por sus actitudes. La que me parece de poca educación fue el prender los aspersores de la cancha cuando el América aún celebraba la victoria del título; según mis fuentes, los regios aseguraron que los aspersores tienen un sistema automatizado y que tenían que prenderse sí o sí en ese momento, perooooooo claro está que decidieron no apagarlos de inmediato porque no eran ellos quienes levantaban la copa y pues como les ardía demasiado, por eso los dejaron.

Después, me contaron que sus actitudes chocosas no solo se dieron en el partido de Vuelta, también comenzaron en la Ida, pues se sentían como tocados por el cielo y seguros de que el hecho de ser finalistas casi casi los ponía en otro plano, por eso cuando llegaron a Puebla lo hicieron con una soberbia que no se la hemos visto ni a los de la realeza.

Aunque no son dueños del hotel y no lo rentaron todo, exigieron tajantemente que todas las áreas comunes les pertenecieran (alberca, pasillos, escaleras y hasta el lobby), vaya, ni una mosca podría pasear plácidamente sin que ellos se molestaran. Así que cuando vieron gente en las salitas del lobby o las mesas, de inmediato los corrieron, hasta pidieron al equipo de la Liga MX que ningún reportero estuviera paseando por el lobby, aunque era el hotel donde se llevó a cabo el día de medios, porque según ellos eso los desconcentraba. Pero por lo visto, nada de sus desplantes logró concentrarlos lo suficiente, pues terminaron perdiendo.



FOX SPORTS MÉXICO Y SUS DEUDAS MILLONARIAS

Mis colegas de Fox Sports México ya no están sintiendo lo duro sino lo tupido, después de que la NFL suspendió sus transmisiones en México porque no hicieron los pagos necesarios, me enteré de que los ejecutivos de Fox Sports Colombia ya se presentaron con sus colegas de México para cobrarles 1.2 millones de dólares por uso de servicios; los colombianos no están dispuestos a perdonar la deuda así que ya se pidieron su dinerito. Ahora sí que Fox Sports México tendrá que sacar dinero hasta debajo de las piedras si es necesario y, de paso, no les vendría mal hacerse una limpia, pues también me contaron que en la oficina se les perdieron 70 computadoras en los últimos meses y dos autos rentados ¡increíble!

Les iba a contar más, pero creo que ahora sí me extendí, el jueves les dejo mis últimos francos y después partiré a unas merecidas vacaciones por el mundo.

