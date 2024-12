¿El fondo se tambalea?

Y como Navidad está muy cerca, el alto comisionado de la Liga MX, Juan Carlos Rodríguez, pensaba que se le haría el milagrito y los dueños accederían de manera unánime al bendito fondo de inversión; es más, ya hasta había puesto enfriar la champaña para que el viernes fuera una reunión de protocolo donde solo se festejara el gran paso del futbol mexicano, perooooo no contó con que a un día de la reunión aún hay dueños que tienen dudas y que no están tan seguros de que sea lo mejor para sus clubes y para el futbol mexicano.

Mikel Arriola y compañía están trabajando a marchas forzadas pero no llegará el viernes como esperaban y tendrán que resolver las últimas dudas y enamorar con las últimas palabras. Veremos si el comisionado se lleva su regalo de Navidad (un jugoso bono) anticipado.

EN URUGUAY TODO QUIEREN

¿Recuerdan a Leo Fernández con el Toluca? Pues en una de esas el uruguayo volverá a tierras mexiquenses, y no, que no les cuenten, no sería a petición del nuevo DT, el Turco Mohamed, sino porque a los Diablos ya no les gustó la idea de seguir prestándolo, pues no creen que sea tiempo de seguir haciendo caridades al Peñarol.

Resulta que el tiempo de préstamo ya se terminó y aunque Leo ha sido un hombre importante para el equipo, ellos no están en posibilidades de hacerse de la carta y pagar a los Diablos los siete millones de dólares que piden, y aunque el propio presidente del club uruguayo, Ignacio Ruglio, vendrá a México a tratar de obtener un nuevo préstamo, la situación se les complica y Leo podría volver a jugar en el infierno.

¿YA SE LE SUBIÓ?

Con la inminente salida de Jesús Orozco Chiquete de Chivas, la gente a la interna hasta lo agradece un poco y es que el futbolista ya andaba molesto y a veces algo mareado. Su enojo con el Rebaño comenzó hace seis meses cuando el equipo no lo dejó salir de Chivas a Europa, aunque según me cuentan en el Rebaño nunca hubo una oferta formal con una cantidad razonable. El chiste es que esa fue la gota que derramó el agua.

Además, como se sentía con calidad europea, a veces andaba intratable, tanto que, según me cuentan, tenían que tratarlo con pinzas, aunque me suena a que su molestia era muy clara por la situación. Por eso, ahora está que le urge que Cruz Azul cierre el trato con los tapatíos y pueda respirar nuevos aires; seguro acá harán que le cambie el carácter, pues en el equipo de Anselmi se nota que no caben las malas caras.

