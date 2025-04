David Faitelson explota contra Liga MX ante falta de videos del Pachuca vs América

Este fin de semana la Liga MX vivió uno de los episodios más vergonzosos en la era reciente del futbol mexicano, ya que debido a problemas legales entre Grupo Pachuca y Fox Sports México, el duelo entre Pachuca y América no tuvo transmisión de televisión ni en México o Estados Unidos.

América vs Pachuca no contó con transmisión de televisión | IMAGO7

Esta situación generó una profundo molestia y no solo a los aficionados que se perdieron este importante duelo, sino también en distintos sectores de los medios de comunicación, es por esa razón que David Faitelson expresó su enojo hacía la Liga MX por no ofrecer una solución ante la problemática.

A través de su cuenta de X, David Faitelson arremetió en contra de la Liga MX debido a que la liga ni siquiera fue capaz de proporcionar algunos fragmentos de lo más importante del partido a los medios de comunicación, señalando que a los altos mandos del futbol mexicano no les interesa cuidar su ‘producto’

No hay videos del duelo entre Pachuca y América | IMAGO7

“¿Acaso la Liga MX no era capaz de al menos exigir un buen resumen de jugadas del Pachuca vs América para los diferentes programas de televisión? Es su producto, deben defenderlo y cuidarlo. Es el colmo”, escribió Faitelson en redes sociales.

¿Acaso la Liga MX no era capaz de al menos exigir un buen resumen de jugadas del Pachuca=América para los diferentes programas de televisión? Es su producto, deben defenderlo y cuidarlo.

