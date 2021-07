Viñas, dispuesto a escuchar ofertas del extranjero

Me arranco con dos posturas contrastantes que se viven en el América. Primero, lo de Viñas, que desde que llegó Santi Solari al Nido se fue al suelo, perdió goles y minutos. El charrúa trató de tomarse las cosas con calma y ganarse la confianza del argentino con disposición, echándole los kilos en prácticas y las pocas ocasiones de acción. Pero no la pasó bien, le pegó en especial en lo anímico, porque no le daba bola.

Hoy te puedo asegurar que con la molestia muscular en el muslo que lo marginó de jugar en pretemporada y que en la Liga Em Ex no pudo ni ir a la banca en Querétaro, 'Fede' ve negro el panorama en Coapa. Así que con el mercado internacional abierto y con muchos días de vida hasta septiembre, en su entorno no están cerrados a escuchar ofertas provenientes del extranjero, saben que posibilidades pueden haber siempre y su sueño de jugar en Europa está más que intacto. Viñas es el primero que aceptaría una oportunidad para jugar fuera.

Me aseguran que la directiva de las Águilas sólo accedería a dejarlo volar con una muy buena oferta, pues no está fácil, menos viendo cómo escasean los ‘9’ en el Nido con Roger en duda y Henry dando el tour olímpico en Japón. Así que veo difícil que Viñas pueda emigrar.

NO SUELTA AL NIDO

El otro caso es lo opuesto. Para no perder la costumbre, Nico Benedetti arrancó semana con trabajo diferenciado en Coapa, derivado de la sobrecarga muscular que sufrió en pretemporada. Nomás no cuenta. Ya te expliqué que la directiva que encabeza Baños le busca por cielo, mar y tierra acomodo, para liberar la plaza de No Formado en México (NFM) que pretenden para Renato, pero nomás no aparece el incauto que se lo lleve.

Sin embargo, el volante colombiano no se presiona y asimila la situación con tranquilidad, con esa confianza que te da un contrato vigente por dos años más; simplemente no quiere escuchar ‘Las Golondrinas’. Entre los suyos, Nico asegura que seguirá jugando con las Águilas.

Lo que condena a Benedetti para ser colocado fuera no es su talento, que lo tiene, sino su terrible historial médico, plagado de lesiones, es lo que provoca la desesperación de Baños y compañía, que no reciben ofertas para prestarlo o venderlo y ya quieren activar a Ibarra.

Y POR SAMUDIO TAMBIÉN PAGARON MÁS

Para esos Diablos tuiteros que siguen esperando sangre en el Infierno, nomás les digo que acá escribo lo que no saben de su equipo y que alumbra los manejos que se realizan dentro, los que nadie más les va a contar, pero si creen que lo hago para que corran gente o para cumplir caprichos para raspar directivos, mejor ahórrense la lectura.

Así que aclarado el tema, hoy te platico de otro caso de fichaje oscuro en la capital mundial del chorizo, ya te conté de Vanegas y ahora me voy con lo del paraguayo Braian Samudio, que a pesar de quedar libre tras jugar en Turquía, los Diablos también terminaron pagando mucho más por sus servicios. Tampoco salió gratis, como aseguran por ahí.

La base es similar a lo del colombiano, pero tiene detalles distintos y notorios: a pesar de que queda sin contrato del Caykur Rizespor, resulta que el Toluca también termina pagando a la gente que lo representa más del doble de Vanegas, es decir, ¡2.4 melones verdes repartidos en varias empresas de Estados Unidos! Una locura para un futbolista ‘libre’.

Me cuentan que el pago lo habían pedido para hacerlo en una sola exhibición en Paraguay, pero resulta que con casa de cambio, como buscaban hacerlo, perdían casi 40 mil dólares en la transferencia, así que decidieron hacerlo en paguitos repartidos por distintas empresas en Estados Unidos. No cabe duda que hay algo que no es claro en las operaciones de los Diablos estos días. Seguiremos informando.

GALAXY SÍ QUIERE LA RENOVACIÓN

Ya que se hizo la extensión de contrato de 'Efra' Álvarez con el Galaxy, así que se confirma aquello que te conté sobre que era un sueño guajiro de Chivas poder firmar al mexico-estadounidense. Además, ya Peláez le cerró la puerta a los refuerzos.

Ahora, el club angelino tiene pendiente a otro jugador que es pretendido por algunos mexicanos: Jona dos Santos. Me contaron que el entrenador del Penta, Greg Vanney, le tiene mucha confianza y ante la terminación de su contrato en diciembre, ha abogado por su renovación.

La directiva del Galaxy está dispuesta a entablar pláticas al finalizar la participación de Jona con el Tricolor en Copa Oro con ganas de que se arregle su continuidad, sobre todo que ambas partes queden satisfechas en el aspecto económico, toda vez que Dos Santos sigue siendo jugador franquicia. Por supuesto el mexicano ya manifestó el deseo de quedarse en el club y seguir en una ciudad donde se ha acoplado estupendamente.

EL 'NOTI' LO MANDÓ AL AJUSCO

Varios se sorprendieron de que no pudieron ver a las Águilas en Querétaro por la señal de Imagen TV, pero ya se había comentado que la televisora de Olegario Vázquez Raña le vendió los derechos de al menos cinco partidos de los Gallos en casa, los que van entre semana. Lo que no se había dicho es por qué.

Resulta que mi oreja sabedora de temas de Doña Tele me explicaba que Imagen vendió los derechos de estos partidos porque no pudieron cambiar de horario el noticiero de Ciro Gómez Leyva, la mejor propiedad que tienen al aire, además de que el periodista se puso rudo para ceder su espacio.

Sin embargo, le midieron mal, pues tan sólo el juego contra las Águilas, que estuvo malísimo, les generó más rating que el noti: 4.8 el duelo en Azteca contra el 3.4 que generó Imagen, ambos en abierta. Además, de la comercialización que hizo la televisora del Ajusco le resultó un negocio redondo.

LOS OLÍMPICOS PESAN MÁS EN EL AJUSCO

Ya siguiendo con los del Ajusco, vaya baile que le está acomodando Azteca a Televisa con los ratings de Tokio 2020, y es que los del Ajusco le dieron una cucharada de su propia sopa a los de Chapultepec: hicieron el multicast para crecer sus números.

Como Televisa tiene derechos de ciertas horas sólo en señal abierta, igual que los 'Aztecos', no puede pasarlos en TV restringida, es decir en el canal de TUDN, así que los muchachos de Salinas Pliego planearon repetir señal en Azteca 1 y Azteca 7 para crecer en audiencia y les resultó desde el primer día, pues van ganando desde la ceremonia de inauguración, además de lo generado en los partidos del Tri.

DEMANDARÍAN A LA TV QUE LOS TOME

Para cerrar, también había prometido poner la postura de 'Fax Sparts' en el caso contra Santos. Es muy claro: Disney no va a soltarle el pleito legal que se realizará en Los Ángeles a Grupo Lauman, los compradores del canal deportivo. Me cuentan que si bien les va, en septiembre ya tomarán cargo, pero que la empresa del 'Ratón Miguelito' va con todo con el club de Torreón.

Es más, me aseguran que si alguna otra televisora toma a Santos, los demandarán a ellos también. Y es que el argumento de los gringos es que no han incumplido el contrato como asegura Santos, que pagaron como debían y que la venta sí la podían hacer sin el permiso de los laguneros.

