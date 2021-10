Violencia en el América vs Pumas no quedará sin castigo

El que creía que la bronca entre barras del Azteca se iba a quedar sin castigo, está equivocado y hoy vengo a explicarles lo qué pasó y lo que van a aplicarle a los más salvajes del Clásico Capitalino.

PUMAS CORTÓ CON SUS PORRAS

Primero, con los de Pumas. Resulta que La Rebel y otras porras que acostumbran apoyar a Universidad a donde van de visita, hay que recordar que no han estado en el Olímpico por temas de pandemia, tienen mala relación con la directiva de los felinos y para este partido en el Azteca también tuvieron que ir a comprar boletos como el resto de los mortales.

Se ubicaron en la parte sur del Coloso de Santa Úrsula y aunque lanzaron los tradicionales goyas, es evidente el enojo qué hay con la actual administración por la falta de resultados. Incluso al final, ni con los jugadores se quedaron a lanzar el clásico grito del club azul y oro.

Eso sí, lo ‘goyas’ están por causarle una multa al Azteca, pues cada vez que los entonaban, el sonido local ponía el tradicional cántico de impulso a las Águilas, incluso cuando el balón estaba en juego, lo que está prohibido por el reglamento de Liga MX. Ya que les caiga la sanción monetaria, les aviso.

LOS EXPULSADOS, CULPABLES DE LA VIOLENCIA

Ahora, con la facción americanista. En redes se soltó la versión de que La Monumental se había acercado a la porra de Pumas a agredirlos en el Clásico, pero es falsa la versión y tiene una sencilla y clara explicación.

Resulta que los que se acomodaron cerca de la barra de Universidad sí eran miembros de La Monu, pero justo eso: ‘eran’, tiempo pasado, pues estos cuates fueron los expulsados de la porra después de los desmanes en el juego contra Necaxa por los que fueron vetadas dos porras. Así que no tienen cabida con el grupo y tuvieron que comprar boletos por su parte. Eso sí, no creo que haya sido consecuencia que se fueran a poner cerca de La Rebel, a la que fueron a atacar. Pero insisto: fueron los expulsados, no la barra americanista, que se quedó del otro lado del estadio sin molestar a los felinos.

Además, me comentaron que están bien identificados estos violentos, por lo que están analizando ya medidas para no sólo expulsarlos de las porras, sino para vetarlos en cualquier estadio del futbol mexicano, cosa que es complicada, pero a ese nivel están buscando el castigo.

SANCIÓN A LOS AMERICANISTAS

Ahora, no creas que del bando azulcrema se portaron como blancas palomitas, pues también ahí hubo broncas entre sus grupos de animación, esta vez no fue en la parte baja de la cabecera norte, donde se ubican La Disturbio y La Monumental, sino en la parte de arriba, con la Ritual del Caos.

En esta última barra rompieron el protocolo de sanidad y también hubo bronca con los elementos de la policía que custodiaban la zona. Hicieron lo que no habían hecho y por su puesto que vienen consecuencias.

Mi oreja del Coloso me contó que les van a aplicar el máximo rigor: los van a vetar por lo que resta del torneo. Así como lo lees. El mensaje es claro: se salen del corral, no siguen las reglas y no pueden entrar para apoyar al América. Mano dura.

UNA LLAMADA ‘INOPORTUNA’ EN EL NIDO

El Tri va a enfrentar a Ecuador en amistoso el 27 de octubre y la convocatoria del Tata estará conformada en mayoría por elementos de la Liga Em Ex, ya que no es Fecha FIFA. Uno de los jugadores que ha esperando con ansias un llamado, y que vaya que se lo ganó, es Chava Reyes, el lateral-volante del América que recién volvió a mojar, esta vez ante Pumas.

Me dicen mis orejas de la ‘selec’ que Martino al fin lo tiene considerado para darle la oportunidad en este partido de preparación en Charlotte.

Peeeeero, resulta que la directiva de las Águilas ya solicitó al Tri que no les pida ningún jugador, pues al día siguiente disputarán la Final de Conca contra el Monterrey. Así que el lateral americanista tendrá que retrasar su sueño de ponerse la casaca verde. Una lástima. Ya vendrá la buena, mi Chava.

FALTAN NOMBRES EN EL CASO ‘PANDORA’

Vaya escándalo mundial que se destapó por el caso de los ‘Pandora Papers’, la última mayor filtración, con 14 fuentes, de casi 12 millones de archivos y casi 3 terabytes de datos, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Una locura que exhibe cómo los millonarios y ultra ricos del mundo esconden sus fortunas; tiene relación con el pago de impuestos y con las formas que varios de los personajes de élite a nivel mundial tienen para eludir responsabilidades fiscales.

Por supuesto, que el futbol no se ha salvado. Entre los primeros nombres que son expuestos aparecen los entrenadores Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Mauricio Pochettino, sí como Ángel di María y Javier Mascherano. Y aún faltan por ser exhibidos.

De México, aún no salen nombres de jugadores, cómo sí ocurrieron en anteriores entregas, pero no se descarta. De los relacionados con el futbol que ya fue publicado está Julio Scherer, quien era asesor jurídico del Presidente y que tuvo qué ver en la transformación de Cruz Azul, que ahora se maneja con influencia de la 4T, así como con la última negociación de Liga MX con la Cofece, para que sólo quedara en multa las prácticas monopólicas, que incluían el Pacto de Caballeros y el tope salarial en la Femenil.

OTRO REPRESENTANTE DE FACHADA

Y para seguir en el mismo tenor, te cuento que de la investigación que se hace en Argentina por lavado de dinero en fichajes que se vinculan con clubes mexicanos, en especial con el Toluca, me confirman que la influencia de Uriel Pérez en el club escarlata sigue por muchos lados.

Ahora me contaron que mientras el promotor incómodo era directivo acreditado por el equipo de don Valentín Díez, manejaba los intereses de Hernán Cristante, incluso sin estar en Toluca. Hoy, el técnico tiene oficialmente como representante a Alex López; sin embargo, los enterados del caso en la capital mexiquense saben que Uriel sigue siendo quien maneja los cables del destino del timonel argentino.

Lo que es un hecho es que pronto saldrán los trapitos al sol, no me adelanto, pero te vas a sorprender de cómo operaban desde el Cono Sur para colocar jugadores repartiendo beneficios a quien fuera necesario. Una porquería. Pronto.

Y EL CLÁSICO TAPATÍO SE LO LLEVÓ…

Para cerrar, otra vez se pusieron a competir TUDN y Azteca Deportes por el rating en el Clásico Tapatío qué pasó por el Canal 5 y por Azteca 7. ¿Quén crees que ganó?

Televisa tomó el juego después de la película ‘Los Picapiedra’ con rating de 2.13, mientras que los de Azteca lo agarraron después del partido Santos-Mazatlán, con 1.83 de rating.

Pues los de Chapultepec cerraron el Chivas-Atlas con 1.93 de rating, es decir, menos de lo que les dejó Pedro, Pablo y compañía, y los del Ajusco lo elevaron a ¡3.59! Un repasón en igualdad de circunstancias, es decir, canal contra canal. Azteca sigue mandando en la preferencia de la afición.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA VS PUMAS: SUJETO METIÓ PISTOLA AL AZTECA Y AMENAZÓ CON 'MATAR AMERICANISTAS'