Ya mejor olvídense de 'fichajes bomba'

Aunque la directiva de Chivas fue severamente criticada por la afición debido a la falta de refuerzos, en los pasillos del Guadalajara se respira otro aire. Según me cuentan, la gente de pantalón largo está más que satisfecha con el desempeño de los mexicoamericanos como Cade Cowell y los canteranos, quienes han comenzado a dar triunfos y puntos valiosos.

Mis orejas me dicen que si esta fórmula de mexicoamericanos económicos más canteranos sigue funcionando, los aficionados de Chivas mejor que se olviden de esos 'fichajes bomba' de mexicanos de alto valor. Y es que, como ya lo habíamos anticipado, seguirán llegando los mexicoamericanos al Rebaño Sagrado. Los dirigentes rojiblancos ya están pensando en ampliar el equipo de ‘scouting’ para buscar talentos en Estados Unidos y otros países, siempre con la mira en los mexicanos de doble nacionalidad. ¡Habrá que estar atentos!

NO FUE UNA DECISIÓN UNÁNIME

Ya se hizo oficial la llegada de Javier Aguirre y Rafa Márquez a la Selección Mexicana, pero mis informantes en el Tricolor me cuentan que todavía la semana pasada saltaron los nombres de Guillermo Almada y Antonio Mohamed. Sin embargo, como en Barcelona ya se habían enterado y enfurecido por la posible renuncia de Márquez, los directivos de la Federación no tuvieron otra opción más que mantenerse con la idea original de armar la mancuerna del ‘Vasco’ con Rafita.

Peeero, como siempre pasa, no todos los de ‘arriba’ están convencidos con el proyecto que se presentó. Por ahí me contó una de mis orejas que hay divisiones internas y dudas sobre esta decisión. A ver cómo le va a Aguirre en su tercera etapa con la Selección.

¿SE DESPIDEN DEL CIUDAD DE LOS DEPORTES?

Sé que la Liga de Expansión casi a nadie le importa, pero yo me entero de todo y mi pecho no es bodega. Me contaron que el Atlante podría estar jugando sus últimos partidos en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Mis fuentes me aseguran que la directiva de los Potros de Hierro no está muy a gusto con el inmueble de la Colonia Noche Buena, especialmente desde que América y Cruz Azul hicieron de las suyas y prácticamente se apropiaron de él desde que inició la remodelación del Azteca.

Por ahora, lo que es seguro es que en este nuevo torneo, Atlante jugará hasta la Jornada 3 ante Atlético Morelia. La gran incógnita es dónde estarán jugando después. Mi informante me dijo que están explorando nuevas opciones, pero nada está definido. ¡Habrá que esperar y ver dónde aterriza el Potro!

SE ESFUMA OPORTUNIDAD EN BRASIL

Llevamos más de tres semanas escuchando rumores sobre el interés de Brasil por Robert Ergas, pero aquí les voy a revelar por qué no se concreta nada. Resulta que un representante brasileño ha estado siguiendo de cerca a Ergas y hasta habló directamente con él, presentando ofertas informales de dos equipos brasileños. Pero, ¡sorpresa!, por absurdo que parezca, el mismo representante frenó las negociaciones hace siete días, justo después de que Ergas jugara con la Sub 23 de Pumas.

Este movimiento generó dudas entre los interesados, y aunque la puerta no está completamente cerrada, el nivel actual de Ergas complica cualquier transferencia. Y ojo, que este representante tiene otros planes: quiere aprovechar que Juárez es dirigido por Mauricio Barbieri para llenar el equipo de jugadores brasileños. ¡La novela apenas comienza!

