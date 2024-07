¡Ya quítenle el cel a Edgar Martínez!

Después de que la Selección Mexicana quedó eliminada frente a Ecuador en la Copa América, por supuesto que el mundo se incendió para los mexicanos, quienes en redes sociales comenzaron a emitir juicios al trabajo que el Alto Comisionado, Juan Carlos Rodríguez, y su equipo hacen al frente de la Federación Mexicana de Futbol.

Ante el clamor de linchamiento, lo adecuado era guardar silencio, ahhhh pero nooooo. Edgar Martínez, CCO de la FMF, estaba que no lo calentaba ni el sol, recibiendo las millones de notificaciones de la cuenta de X de @miseleccion que tiene en su celular.

Por eso se aventó la 'joyita' de: “Termina nuestra participación en Copa América. Un torneo que nos ha permitido empoderar a nuevos jugadores y que nos deja enseñanzas valiosas en este camino rumbo a nuestro Mundial en casa. Seguiremos trabajando duro para consolidar la mejor selección posible de cara al 2026 y mostrar más”.

El mensaje se regó como pólvora, la equivocación de Edgar había sido mayúscula pues tratando de justificar lo injustificable hizo que la herida fuera más grande. Hasta la propia Daniel Dithurbide y David Faitelson criticaron el posicionamiento.

Ahora sí que el Alto Comisionado tiene mucho trabajo, y entre sus pendientes está cambiar la contraseña de X y no compartirla con Edgar Martínez.

NUNCA NADIE SABE PARA QUIÉN TRABAJA

Vaya sorpresa que nos llevamos todos cuando Duilio Davino salió a la zona mixta en Copa América, tras la eliminación del Tri frente a Ecuador, a ratificar a Jaime Lozano como el estratega del Tri para el Mundial del 2026. Sus palabras cayeron como bomba porque el propio técnico había declarado que en dos semanas entregaría un informe para ser evaluado; sin embargo, sin miramientos, Duilio lo ratificó.

Por supuesto que lo dicho no sólo molestó a la afición, también sacó de sus casillas a la cúpula de la Federación, por eso hoy el propio Duilio se encuentra en la cuerda floja, pues su forma de actuar en un momento tan delicado no fue el esperado.

¿PRESENTADORES Y NARRADORES DE CHIVAS TV EN AMAZON?

Aunque será después del jueves por la noche cuando se haga oficial que las transmisiones de Chivas de cara a la siguiente temporada serán a través de Amazon, al interior del Guadalajara ya tienen parte de sus elementos que llevarán las transmisiones, y no será lo que mucha gente esperaba, ya que muchos aficionados tenían la ilusión de que en los juegos de Chivas estuvieran comunicadores, narradores y presentadores de otras televisoras que fueran afines al conjunto Rojiblanco. Digamos de esos de gran nivel, que hacen los juegos más amenos.

Sin embargo, aunque la idea era perfecta, ya se definió que los elementos que estaban en Chivas TV serán quienes hagan las transmisiones, así que serán viejos conocidos quienes debutarán en la aplicación gringa.

ESTRENAN CÉSPED DE LUJO

Ahora que América tendrá que sufrir las inclemencias de jugar de local (como visitante) en la cancha del Azul, la directiva decidió apapachar al equipo y cambiar las canchas donde entrenan, para que extrañen lo menos posible el Estadio Azteca.

Sin embargo, se les vino la noche, pues las canchas no han quedado y por eso el equipo tuvo que entrenar toda la semana en Gringolandia; los trabajos aún no finalizaban este lunes, pero por suerte parece que no habrá problema para que este martes el equipo las utilice; el bicampeón estará de estreno.