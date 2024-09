¡Abusados porque les puede comer el mandado!

Sí, que se pongan buzos caperuzos LUIS MALAGÓN, RAÚL RANGEL, el México-español ALEX PADILLA y todo aquel portero que se quiera agregar a lista porque ahora que GUILLERMO OCHOA tiene equipo, seguramente mostrará el nivel que le conocemos y para la próxima concentración de la SELECCIÓN MEXICANA, debería ser convocado.

¡Aclaro querida banda lectora! No para cumplirle un caprichito de jugar el sexto Mundial, sino para darle la oportunidad de pelear un lugar de manera legítima y transparente al que fuera, hasta hace poco, el portero titular de nuestra Selección. Lo del Mundial se verá llegado el momento, ahora es harina de otro costal. ¡Ufffff, este tema sí que da para mucho y al menos para mí, es apasionante! Sigamos...

El cinco veces mundialista, dos en el banquillo (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010) y tres como titular (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) no le debe nada al futbol y mucho menos al combinado nacional en cuanto a rendimiento, entrega y profesionalismo. Como ya todos sabemos, MEMO fue borrado de un plumazo, junto a otros, con la vil y barata excusa de aquel MENTIROSO Y ASQUEROSO “cambio generacional”. Chaaaaaaaaale, nomás de acordarme me vuelve a dar ¡coraje y se me inflama el hígado! Afortunadamente, JAIME LOZANO ya es historia en la dirección técnica del TRICOLOR, silla en la que jamás debió haberse sentado. Aunque en favor del famoso JIMMY, en la época de la pasada Copa América Ochoa estaba sin club. Mmmmmm, de todas formas no lo hubiese llamado, y oooooootra vez se me vuelve a inflamar el hígado. ¡Aclaro, no soy MEMISTA ni algo que se le parezca, sólo realista!

Pero bueno, lo cierto es que el canterano del AMÉRICA jugará en el recién “ascendido, nuevo y DESCONOCIDO” equipo de la Primera División portuguesa AVS FUTEBOL que peleará para no descender, algo que, por cierto, no desconoce el portero mexicano. Destaqué lo de DESCONOCIDO equipo... porque si tú lo conocías antes de la llegada de Memo, eres de esos que no son aficionados ni fanáticos sino, ENFERMOS del futbol jajaja...

Pero el debate empezó cuando se escucharon preguntas como estas: “¿HIZO BIEN en firmar con un club de estas características sólo por permanecer en EUROPA (es el quinto equipo de MEMO en el Viejo Continente)?”, “¿HIZO BIEN en firmar con un equipo en el que tendrá que atajar mucho mucho mucho para evitar un nuevo descenso (ya sufrió tres allá)?”, “¿HIZO BIEN en firmar para un equipo en donde seguramente le llenarán la canasta con goles (recibió 448 en Europa)?”, “¿HIZO BIEN en firmar con este equipo de medio pelo en lugar de regresar a la LIGA MX?”, y por si fuera poco, escuché y leí por ahí la famosa frase de “¿POR QUÉ MEJOR YA NO SE RETIRA, en lugar de firmar para un equipo como ese?”...

Ok, cada quien tendrá su valiosísima opinión al respecto, pero pareciera que NINGÚN CHILE LES EMBONA y además, esas críticas me da la impresión de que solo están fundamentados en el afán de CHINGAR Y JODER, como si el odio y la envidia se apoderaran de ellos.

Lo único válido en todo esto es que, a sus casi 40 años de edad y a 20 de haber debutado en la Primera División este portero “conocido y reconocido” en todo el mundo, volverá a jugar y volverá a estar en la conversación. Primero buscando no defraudar al equipo que confió en él y después, mostrándole con hechos al VASCO AGUIRRE que estará, al menos, para competir de igual a igual con sus colegas de la nueva generación para el juego frente a los GRINGOS en octubre, en Guadalajara. Estoy seguro de que una vez que se ENCANCHE otra vez, pondrá a TEMBLAR a más de uno, si es que ya no lo ha hecho. Y tú, ¿piensas como yo, o eres de esos detractores que se suman al grupo que grita FUERA MEMO, solo por joder?...

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (en todas las redes)*

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL AVS DE PORTUGAL CONSIDERA QUE GUILLERMO OCHOA ES DE CLASE MUNDIAL