Adiós Profe Almada, lo vamos a extrañar...

¡Sí, sin duda alguna, se extrañará al profe uruguayo, y bastante! Este gran entrenador llegó a México sin muchos reflectores para el SANTOS LAGUNA en el 2019 procedente del Barcelona de Ecuador y en el torneo Clausura 2022 se unió a las filas del PACHUCA, misma que dejará después del MUNDIAL DE CLUBES del próximo año, según sus propias afirmaciones. A dicho evento mundial calificaron al ganar la última CONCACHAMPIONS que dicho sea de paso, no contará con la presencia del TRICAMPEÓN AMÉRICA y aquí hago una pausa para felicitar a este club, ya que lo metí en la conversación, por su merecido logro sumando así la DECIMOSEXTA estrella de Liga a su historia.

Bueno, fiel a mi estilo, ya me ando desviando del tema que es "PACHUCA-ALMADA-TRABAJO SERIO-LO VAMOS A EXTRAÑAR".

Así es, queridos seguidores de la "Iglesia hugomarceliana", aunque suene trillado y mega ultra híper ¡lugar común!, estos son los verdaderos personajes del futbol (léase entrenadores, jugadores y directivos) que siempre serán BIENVENIDOS a nuestro país porque la aportación que realizan es mucha. Mucha y tan buena que, en el caso de ALMADA, hasta me lo andaban candidateando para dirigir a la hoy triste SELECCIÓN NACIONAL MEXICANA...

Volviendo al tema de su caballeroso, respetuoso y sincero AVISO DE PARTIDA para mediados del 2025, primero a su directiva y después al público desde QATAR, mando un cordial saludo a los "Fernando" (ORTÍZ Y GAGO), que de un día para otro le dijeron "ahí se vennnnn", al América y a las Chivas, respectivamente. ¡Iguaaaaaaaalito que el entrenador del Pachuca!

El DT de cincuenta y cinco años, nacido en MONTEVIDEO se ha destacado siempre por su fuerte carácter a la hora de entrenar y dirigir, pero también por su sinceridad, honestidad y autenticidad dentro del medio futbolístico. Pero además y sobre todo, se ha caracterizado por el apoyo y la confianza a sus jugadores jóvenes. Sin ir más lejos, ayer, precisamente en la Final de la COPA INTERCONTINENTAL ante el REAL MADRID jugó con varios jóvenes, como lo hizo contra el BOTAFOGO de Brasil y el AL AHLY de Egipto, y como lo viene haciendo desde siempre en nuestra Liga. A pesar de la derrota por tres a cero ante los merengues, que además estaba dentro de la lógica y el presupuesto, hicieron un decoroso y honorable partido, destacando, entre otras cosas, "el balón de bronce" que se llevó el canterano de 19 años ELÍAS MONTIEL como tercer mejor jugador del torneo. Nada más y nada menos que detrás de VINICIUS JR. y FEDE VALVERDE, que obtuvieron el de oro y plata, respectivamente.

Cabe mencionar que, si en estas andamos, el mejor premio del equipo fue el triunfo de tres a cero en el debut frente al Botafogo que llegaba como campeón de la COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA y además, los TUZOS traían una inactividad de casi un mes tras no calificar a la Liguilla casera (primera ocasión en este proceso). En fin, quitando esta "gran" participación reciente, lo hecho por nuestro personaje en cuestión JORGE GUILLERMO ALMADA ALVEZ y su Pachuca durante tres años (seis torneos), ha sido extraordinario porque además no hay que olvidar que también logró coronarse campeón (vs. Toluca) y fue subcampeón (vs. Atlas), en la LIGA MX.

SÍ, se nos va EL PROFE en julio, así que habrá que disfrutarlo y aprovecharlo. Desde esta trinchera le deseo de todo corazón que vuelva a ser protagonista en el próximo torneo mexicano y, aunque falta mucho, también le deseo de corazón que haga un excelente MUNDIAL DE CLUBES.

¡Adiós Profe ALMADA, lo vamos a extrañar! Sí que lo extrañaremos cuando ya no esté... gracias por tanto y por todo, y mucho éxito a donde quiera que vaya.

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)*

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUILLERMO ALMADA CONFIRMA QUE DEJA A PACHUCA DESPUÉS DEL MUNDIAL DE CLUBES