¡América... un mundo de diferencia con Chivas!

Dicen en LA PERLA TAPATÍA que no se fijan en lo que hace o deja de hacer su máximo y clásico rival nacional, pero no les creo. No les creo porque, a pesar de que no volteen todo el tiempo hacia la CDMX, es difícil apartarse de lo bien que está trabajando el Club de Coapa.

No quiero caer en comparaciones trilladas y baratas, pero a veces no está mal mirar al de al lado para intentar mejorar y crecer. Así es amigos y amigas de la Iglesia Hugomarceliana, mientras las queridísimas y grandísimas (de eso no tengo ninguna duda) CHIVAS RAYADAS DEL GUADALAJARA no dan una, las ÁGUILAS DEL AMÉRICA dan "varias"... "varias lecciones de cómo hacer las cosas bien".

A esos hechos que ya son de dominio público y que empezaron más o menos desde hace un año (léase CONTRATACIÓN de jugadores que no rinden ni se recuperan de lesiones, COHETONES en la sala de prensa, SALIDA ANTICIPADA del "anterior entrenador" y la resiente AGRESIÓN del "nuevo entrenador", entre otras hermosuras que ahora no recuerdo), hay que sumarle lo más importante, "el futbol". ¡Y ahí es donde no funciona este equipo, que en definitiva es lo más importante! Claro que nada va separado ni es obra de la casualidad, el mal momento de CHIVAS es la suma de tooooooodo lo ya citado, y más...

Le duela a quien le duela, CHIVAS está escribiendo su propio libro, sí, ese que ya ha escrito varias veces el Cruz Azul y que pensé nadie nunca jamás escribiría: "CÓMO HACER MAL LAS COSAS TODO EL TIEMPO".

Pero bueno, el tema no era clavarme con el club de Guanatos, sino con el Tricampeón AMÉRICA. Sí, "ese club" que últimamente hace todo bien, "ese" que va en busca de la HISTORIA PURA con el Tetracampeonato, "ese" que sigue invicto tras diez fechas (sumando el torneo pasado y el presente), "ese" que tiene un ojo clínico para contratar jugadores y/o negociar la salida de otros, "ese" que hizo una planificación diferente (o rara, a simple vista) para el inicio de este campeonato, pero muy efectiva, "ese" que GANA, GUSTA Y GOLEA, algo que hace mucho no se veía, pero que siempre se exigía dentro de la institución. SÍ, el tema hoy es sobre "ese club" que a pesar de hacerle el FEO al Estadio Ciudad de los Deportes en el semestre pasado, fue el único que decidió quedarse y "hacerlo suyo" de una buena vez, al menos hasta que regresen al AZTECA. Por cierto, y considero oportuno mencionarlo, antes del juego de media semana frente al Atlético San Luis, al cinco para la hora aún le estaban dando los últimos brochazos para que luciera espectacular. Sin ánimo de ser porrista ni mucho menos, "luce espectacular" con sólo una pintada y reconozco que cambió (estéticamente hablando), ya que ni con Cruz Azul ni con el Atlante, lucía con tanta vida como luce hoy.

Bueno, regresando al tema central y para concluir, está a la vista de propios y extraños que al equipo más ganador del futbol mexicano se le está dando todo. Falta mucho, este CLAUSURA recién inicia y al menos un par de equipos más estarán en esa disputa por el título, pero por ahora la inercia positiva de estos azulcremas sigue su curso.

Sí, el AMERICANISMO (que dicho sea de paso es insoportable) está viendo y viviendo uno de los mejores momentos de su historia, mientras que del otro lado, CHIVAS se está derrumbando o al menos, se está quedando estancado. Insisto, no hay que entrar en las malditas y odiosas comparaciones ni mirar tanto al de al lado perooooooo... un poquito no estaría mal. SE VALE IMITAR LO BUENO y, hasta donde sé, por eso, todavía no se cobra. ¿O tú qué piensas? ¡Saludos y hasta la próxima!

