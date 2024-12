Bocones colombianos... ¡ríndanse ante el mexicano!

¡Efra hermano, tú eres MEXICANO! O mejor aún, el cántico que se hizo famoso en las gradas después del primer título y que se repitió tras el segundo: "vení vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano del MEXICANO, todos la vuelta vamos a dar"...

Así es queridos amigos y amigas de la 'Iglesia Hugomarceliana', EFRAÍN JUÁREZ no sólo le dio un título al equipo más grande de Colombia, el ATLÉTICO NACIONAL DE MEDELLÍN, le dio dossssssssss. Además, este doblete (Copa y Liga) es apenas el segundo después del obtenido en el 2013 bajo la dirección técnica de nuestro conocido entrenador colombiano JUAN CARLOS OSORIO.

Ahhhh qué bonito se siente saber que un compatriota ya entró en la historia de una de las ligas más importantes, difíciles y ganadoras de Sudamérica (léase CONMEBOL). Muuuuuuuuy bonito se siente que en su 'debut' como entrenador, ya que sólo había sido asistente, y ante la desconfianza generalizada, YA SEA CAMPEÓN.

Por mí que se suba al tren del MAME quien se quiera subir, yo no lo haré ni lo he hecho jamás, pero sí he alentado y siempre he apoyado a este CABRÓN, al que conozco y aprecio bastante. Da mucho mucho mucho muuuuuucho gusto ver triunfar a la gente que se rompe el alma y se entrega a lo suyo con pasión. Y EFRA lo ha hecho, lo hace y seguramente lo seguirá haciendo. Por eso, realmente se lo merece.

A su llegada a COLOMBIA, hace cuatro meses, le dediqué con gran cariño este espacio y daba en ese entonces un poco de información sobre su trayectoria. Esta vez no lo haré porque además que no hace falta y ya está todo dicho, él solito se ha encargado de hacerlo con su trabajo. JUÁREZ logró la hazaña contra viento y marea, y contra los destructores 'mal informados' de siempre a los que sobre todo y no es ninguna novedad, se sumaron algunos 'expertos' que también se pusieron en MODO ESCÉPTICO nomás por chingar. Pues bien, mi querido EFRA les cerró el hocico y hasta llegó a hacer ver mal a aquellos que tomaron medidas ridículas cuando pretendieron suspenderlo y prohibirle entrar al estadio. O como a aquel árbitro que lo expulsó por su acalorada celebración.

En fin, después de algunos tragos amargos y noticias no tan agradables con representantes nacionales en otras disciplinas (por ejemplo la no continuidad de

CHECO PÉREZ en la F1), este 2024 está cerrando de maravillas con la consagración en el extranjero de un MEXICANO, y esa es una gran noticia.

¡NOTICIA PARA CELEBRAR, PRESUMIR Y GRITAR A LOS CUATRO VIENTOS! Quizá alguno de ustedes esté pensando que estoy exagerando y lo acepto pero ¿saben qué?, me vale madres jajajaja… EFRA, HERMANO MEXICANO, ahora toca descansar y seguir celebrando (¿máááááás?), sí, pero ya es hora que sea sin 'chupar tanto' jajaja.

Bueno, disfruta como quieras, ¿quién soy yo para aconsejarte! El próximo año toca enfocarse por mantenerse ahí y además de seguir buscando títulos nacionales, enfrentar la COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA, que es el máximo logro a nivel continental. Ufffff ¿se imaginan ganándola y dándole al club su 'tercera'? Yo sí me lo imagino y además, lo deseo de todo corazón.

Mientras tanto, queridos BOCONES COLOMBIANOS… RÍNDANSE ANTE EL MEXICANO, he dicho.

¡Espero hayan pasado todos y todas una excelente Nochebuena y Navidad, así como la de EFRA. ¡Saludos!

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)*

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ADIÓS, PROFE ALMADA, LO VAMOS A EXTRAÑAR