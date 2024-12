¡Checo Pérez y un año para el olvido!

La temporada de FÓRMULA UNO concluirá este fin de semana con el Gran Premio de Abu Dhabi y SERGIO PÉREZ tendrá la gran oportunidad de cerrar de la mejor manera posible. “Cerrar de la mejor manera posible sería no chocar y no abandonar”. Noooooo, no se crean queridos amigos y amigas de la Iglesia hugomarceliana, es broma. Cerrar de la mejor manera posible indudablemente sería sumar puntos, es decir terminar dentro de los diez primeros lugares, algo que a diferencia de la temporada pasada, ha hecho pocas veces.

CHECO se encuentra en la octava posición del campeonato de pilotos y no se sube al podio desde el Gran Premio de China en abril, finalizando entre los tres mejores solamente en cuatro ocasiones este año. Obviamente y lamentablemente, no ha ganado ninguna carrera hasta el momento. La neta del planeta ha sido un año para el olvido y dista mucho del anterior en donde sí le fue de maravillas sumando NUEVE PODIOS, terminando en PRIMER LUGAR en dos ocasiones y obteniendo varias POLE POSITIONS con el equipo de Christian Horner. Así es, en aquella ocasión el TAPATÍO consiguió sus mejores resultados en el campeonato de pilotos. Ayyyyyy “mijito” qué tiempos aquellos, ¡diría mi abuelita que en paz descanse!

Me podría pasar recordando y recordando los números que han llevado al piloto mexicano a evolucionar considerablemente dentro del máximo circuito mundial del automovilismo desde su debut con SAUBER FERRARI en el año 2011, pasando por MCLAREN MERCEDES, FORCE INDIA, RACING POINT y terminando en la escudería deseada por muchos, RED BULL. Tan es así que en el 2023 hasta se dio el lujo de quedar subcampeón y darle a su equipo el CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUCTORES por segunda ocasión consecutiva, junto con el campeón MAX VERSTAPPEN por supuesto, algo que esta vez no se pudo repetir.

Por eso insisto, este será un año con poco que celebrar y mucho que reflexionar para el compatriota. En esa reflexión entrará su continuidad, aquí quería llegar. Durante toda la temporada se estuvo cuestionando su desempeño no sólo por la prensa calificada internacional, sino, por los MERO MERO de su equipo. Me refiero a HELMUT MARKO y a CHRISTIAN HORNER. Este último, a pesar de ser uno de los grandes defensores de CHECO, ya le abrió la puerta que parecía cerrada y asegurada para el 2025. A pesar de tener contrato para otra temporada más, el director del equipo de la famosa y muy rica (en mi opinión) bebida energética, declaró al término de la pasada carrera en QATAR, que el piloto “tendrá en sus manos la decisión de continuar”. ¡UPSSSSS… ahora sí se complicó en grande la cosa!. Aquí sí aplica o mejor dicho, aplicó durante todo el año el famoso PASO A PASO, como dirían los futbolistas involucrados en la liguilla del torneo mexicano. En este caso fue CARRERA A CARRERA porque esa ha sido la constante con CHECO y su desempeño en la pista. Tras cada GRAN PREMIO se le ha cuestionado y calificado severamente. ¡Así esta cabrón!, aunque la exigencia y la presión en la F1 es de todos conocida y nadie debería espantarse.

Bueno, a veces nos gana el sentimentalismo nacionalista y defendemos a lo WEY lo nuestro, pero en este caso parece ser indefendible. En este punto saco de la ecuación a su padre, que afirmó en una entrevista, que alguna vez su hijo sería campeón de FÓRMULA UNO. En fin, las perspectivas han cambiado y las opiniones también. De hecho hasta nuestros verdaderos expertos nacionales en la materia como CHACHO LÓPEZ (Fox Sports), SAM REYES (Récord y TUDN), MARCO TOLAMA (W Deportes y Claro Sports) y LEONARDO ARREDONDO (W Deportes), entre otros, coinciden que ahora sí nuestro Checo Pérez no tiene su asiento asegurado para la próxima temporada. ¡Aguas porque si los conocedores lo dicen, algo sabrán! Por eso repito… paso a paso o carrera a carrera. Primero hay que ver que sucede en el último gran premio del año, en donde lo más importante y atractivo será la definición del “campeonato de constructores” entre McLaren y Ferrari (640 y 619 puntos, respectivamente) y también la definición del “subcampeonato” de pilotos. Después y tras lo que suceda en el asfalto, veremos lo que pasará con Sergio “Checo” Pérez y su futuro. SÍ, ya es diciembre y absolutamente todos y todas comenzamos a pensar y a analizar lo que se viene. ¡Que sea lo que deba ser, pero esperemos tener unos años más a un representante mexicano en la FÓRMULA UNO y de todo corazón deseo que sea Checo! Aunque si el ciclo ya está agotado, también es válido dar un paso al costado y listo, a lo que sigue. Claro, desde este espacio es fácil escribirlo, ¿no?, por eso no soy piloto… ¡Saludos!.

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)*