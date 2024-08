¡La grandeza de un chico!

En la antesala del US OPEN, aunque ya arrancó en su etapa de clasificación, y tras la noticia del doping positivo del número uno de la ATP JANNIK SINNER en INDIAN WELLS, hace unos días el número tres del mundo CARLOS ALCARAZ tuvo una acción lamentable y desafortunada en el Masters 1000 de Cincinnati tras su derrota por 4-6, 7-6 y 6-4 ante Gäel Monfils en segunda ronda. Por si no te enteraste querido lector, aunque esto le dio la vuelta al mundo, el español de 21 años tras un punto perdido estrelló en cuatro ocasiones su raqueta contra el piso ocasionando el asombro del público y de su entrenador JUAN CARLOS FERRERO. Cabe aclarar que el “implemento tenístico”, quedó destrozado obviaaaaaamente.

El chaval en la conferencia de prensa reconoció que había jugado el peor partido de su vida y que debía hacer BORRÓN Y CUENTA NUEVA. Posteriormente en sus redes sociales ofreció disculpas y aseguró que trabajará para que esta reacción NO SE REPITA.

Lo destacable de este extraordinario tenista, que aún sigue aprendiendo, es aceptar su error y, sobre todo, corregirlo. Hasta los grandes, grandes, grandes del deporte y en particular del TENIS, se han equivocado. Muchos han querido enderezar el rumbo, otros no han querido y unos cuantos, a pesar de quererlo, no lo han podido. Casos hay de sobra y uno de ellos, quizá el más recordado y pionero en esto de la indisciplina fue el gran JOHN McENROE, número 1 del mundo durante 176 semanas y ganador nada más y nada menos que de 7 Grand Slam, 3 ATP Tour, 77 títulos individuales y 78 en dobles, por mencionar los más importantes. Una estrella durante la década de los 80’s, principalmente. Además de romper raquetas de a tiro por viaje, el nacido en Alemania, pero de nacionalidad estadounidense, se peleaba con el juez de silla, lanzaba pelotas al aire y hasta discutía con el público.

Si nos remitimos al nuevo siglo, debemos hablar de JUAN IGNACIO CHELA (argentino), que en el ABIERTO DE AUSTRALIA del año 2005 escupió a Lleyton Hweitt después de que el australiano le quebrara el saque en un partido que estaba muy caliente. Otros tenistas que adoraban insultar a sus rivales para sacarlos de concentración fueron los indios MAHESH BHUPATHI y LEANDER PAES, verdaderos dominadores del circuito en DOBLES, que en el 2011 sacaron de quicio a los españoles FELICIANO LÓPEZ y JUAN MÓNACO, que no matan ni a una mosca.

Pero si de berrinches e indisciplinas hablamos, no hay como NICK KYRGIOS, un verdadero personaje digno de NO IMITAR. El tenista australiano de ascendencia griega y malaya llegó a tener el RÉCORD de raquetas rotas ya que en 10 segundos destrozó tres, además de discutir constantemente con los jueces, meterse con el público y hasta aventar una silla a la cancha. Este récord, “de raquetas rotas”, lo superó el chipriota MARCOS BAGHDATIS, quebrando cuatro en 25 segundos. Hoy retirado de la práctica activa desde el 2019.

Vamos, hasta el serbio NOVAK DJOKOVIC con todo y su gran experiencia ha roto varias raquetas, aunque también después se ha disculpado.

En fin, insisto que lo importante no es caerse, sino levantarse. CARLITOS ha cometido una indisciplina intentando sacar la frustración del momento y luego, ha recapacitado. ¡Eso es lo verdaderamente importante! Ojalá siga en ese camino que le permita controlarse porque si no lo hace desde ahora, más adelante será muy difícil. Es de SABIOS retractarse y arrepentirse y él lo ha hecho. Esa es, a pesar del error, LA GRANDEZA DE UN CHICO... ¡de 21 años!

Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (en todas las redes).