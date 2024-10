La peligrosa enfermedad del protagonismo

Tenía todo planeado y organizado para escribir sobre el regreso de MEMO OCHOA a la SELECCIÓN NACIONAL, pero mi querido (es una manera de decir solamente) Javier “CHICHARITO” Hernández se esmeró en captar OOOOOOTRA VEZ la atención de propios y extraños. De todas formas, después de esta fecha FIFA, atenderemos con mucho gusto el tema de MEMO que, dicho sea de paso, sigue en su máximo nivel ahora con el “AVS Futebol SAD de Portugal”.

Así es bandita lectora, CHICHARITO el crack mexicano que ha triunfado en el futbol internacional ahora que ya no puede “hablar” dentro de la cancha porque nomás no se recupera, lo hace afuera de ella y además, ¡de qué manera!... Hay una línea muy delgada entre ser protagonista de manera natural y quererlo ser a como de lugar. Muchos quizá no se alcancen a dar cuenta de eso, pero aquí, estoy seguro de que todos lo vieron con claridad y no hay ninguna duda, el CHICHARITO quiso ser más protagonista que nunca... y lo logró.

De forma “sarcástica e irónica” escupió todo lo que pudo en contra de la prensa tras algunas preguntas concretas y directas de los aficionados en el STREAMING (plataforma Kick) que realizó hace unos días. Todo arrancó cuando le preguntaron sobre su relación con CADE COWELL y finalizó cuando un aficionado le dijo que “ERA EL VILLANO DE UNA HISTORIA MAL CONTADA” jajajaja. ¡Enoooooooorme!, una chulada de frase que, obviamente, agradeció Javier, adoptará y que, además, quedará plasmada para la posteridad, esa posteridad del “CHICHAMUNDO”.

No es el estilo de este espacio sumarse al famoso TREN DEL MAME, como se dice coloquialmente, pero aquí entre nos... ¡ni cómo ayudar y defender al tapatío! Después de las “barrabasadas y estupideces” que se atrevió a decir. NO HAY MANERAAAAA... Eso sí, en algo estoy de acuerdo con el máximo goleador de la SELECCIÓN MEXICANA, pase lo que pase, es decir, ya no vuelva a anotar e incluso a jugar más, “nadie ni nada cambiará su ESPECTACULAR Y EXITOSA carrera profesional, NADIE”.

Lo que sí podría cambiar, si es que así lo desea, es su futuro. Y está a tiempo, reitero, sí es que quiere. No soy alguien calificado para andar aconsejando, pero sí soy alguien, como cualquiera de ustedes, para ver con facilidad que si sigue en este modo de “POCOS AMIGOS y SOY EL MÁS CHINGÓN”, se le podrían cerrar algunas puertas, puertas que abrió hace mucho tiempo con su ¡talento, perseverancia y sobre todo, espontaneidad y humildad!

Debe ser muy duro aceptar que los años no pasan en vano y que, ante una lesión que no se cura, no hay mucho para hacer. También debe ser muy duro aceptar que no se pueden cumplir las altas expectativas que siempre hubo sobre su contratación. Incluso deber ser durísimo e impotente ver los TOROS DESDE LA BARRERA, y no poder entrar al ruedo a capotear. Pero estoy seguro de que si este CHICHARITO, desconocido desde hace mucho tiempo, no se detiene ahora con esta “mal orientada” exposición en redes sociales, ese FUTURO será mucho más duro aún, y quizá demasiado tarde después.

Pero bueno, al final cada quien hace lo que quiere con su vida personal y profesional, pero aguaaaaaaas Chicharito porque esta enfermedad que padeces y que pareciera va en aumento, la ENFERMEDAD DEL PROTAGONISMO, es peligrosa... muuuuuuuy peligrosa.

Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (en todas las redes)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO ARREMETE CONTRA LA PRENSA: "SOY EL VILLANO EN UNA HISTORIA MAL CONTADA"